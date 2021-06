Cuatro propuestas para chicos

El gran circo: Un clásico para la reapertura

La elegante coreografía de los ñandúes gigantes, el increíble vuelo hombre bala y las sorprendentes bailarinas que emergen de las cajitas chinas son algunos de los prodigios que presenta El gran circo, por el Grupo de Titiriteros, en la reapertura de las funciones presenciales. Algunos podrán adivinar en el presentador de los números circenses, Maese Trujamán, los rasgos y el espíritu del maestro Ariel Bufano, creador de este homenaje a los orígenes del teatro criollo en la arena del circo. La misma obra representada por el Grupo de Titiriteros, actualmente dirigido por Adelaida Mangani, se ha convertido a lo largo de sus casi 40 años desde su estreno, en un hito de historia viva de nuestros escenarios.

Sábados 19 y 26 y domingo 27, a las 17, en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. $ 200.

Oroboro

Oroboro: Títeres brasileños en el Festival Raíces

Un náufrago a la deriva en su pequeño barco es hostilizado por una banda de buitres, su dilema es desistir y dejarse devorar por ellos o arrojarse al mar. Elige seguir el camino de lo desconocido, sumergiéndose en las aguas profundas del océano. Una alegoría sobre el carácter cíclico de la existencia, en un montaje sin palabras de títeres y formas animadas de la prestigiosa compañía brasileña XPTO. Una función virtual en el marco del 4° Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas que se realiza en México.

Sábado a las 20, por YouTube, retransmisión por Facebook, acceso libre.

Kid-E-Cats

Kid-E-Cats: De Rusia, con humor

Cookie, Pudding y la hermana pequeña Candy están siempre listos para entrar en acción con infinito entusiasmo y energía. Su imaginación no conoce límites, los tres gatitos crean sugerencias absurdamente divertidas para resolver sus problemas. A través de las pequeñas historias de la vida cotidiana, los hermanos felinos, aprenden a mirar antes de saltar… a veces. Dibujos de colores planos vivaces, una acción pautada por un relator en off y un ritmo ágil que no desborda en vértigo la hacen amigable para chicos y chicas de edad preescolar. Los 42 capítulos de la serie animada, muy popular en su país de origen, forman parte de la programación del Russian Film Festival, que se exhibe virtualmente en forma gratuita por tres semanas.

Hasta el 4 de julio, por la plataforma qubitTV, con acceso libre.

CAMPAZOOM

Campazoom Magníficos: Aventuras en la naturaleza

Linterna en mano, código morse a la vista. De un lado de la pantalla, los chicos. Del otro, a unos 50 kilómetros de la ciudad, a pleno campo, un par de exploradores y una histriónica guía, que se aventuran entre pastizales, pantanos y bosques. Juntos tratarán de desentrañar en la noche el misterio de Campazoom. Para ello deberán superar diversos desafíos, encontrar las respuestas a enigmas que los llevarán a encontrar la clave. Campazoom Magníficos, como Anita Gutiérrez, Martin Palladino y Fernando Rodríguez Dabove, es un juego interactivo en vivo que combina la actuación en escenarios campestres reales con la intervención de animales representados por títeres, algunos momentos de animación al estilo de videojuegos retro y la participación de los chicos en pasajes decisivos.

Sábado 19 de junio y todos los sábados de julio a las 20, acceso por Alternativa Teatral, $ 500.