De un Milei breve, pero eufórico a una Cristina que “practica para la domiciliaria”: cómo fue el show de Fátima Florez en el Luna Park

“Mi sueño está hecho realidad gracias a ustedes”, cerró Fátima Florez minutos antes de las cero horas su debut en el Luna Park, que estaba (más - menos) en un 80 por ciento de su capacidad. Cuatro horas antes, la fila de la boletería ubicada en la esquina de Corrientes y Madero estaba repleta de gente que no se quería perder el show que durante el verano fue uno de los más vistos en Mar del Plata. Parejas, grupos de amigos y amigas y hasta familias con niños se preparaban para una gran noche en la que la tensión estaba puesta en si hablaría o no de su ex pareja Javier Milei. La artista no decepcionó y aunque en sus personajes casi no hubo guiños al mandatario, hacia el final de la noche no solo imitó al Presidente, sino también a Cristina Fernández de Kirchner que en su personaje coqueteó con la idea de entrar a Gran Hermano “porque debe ser parecido a la domiciliaria”. Además de hacer a una decena de cantantes internacionales e “imitaciones a la carta”, se tentó al encarnar a una periodista y llenó de elogios a un conductor de noticiero que estaba presente.

Demoras mediante, Fátima 100% comenzó a las 21.40 no con la anfitriona sobre el escenario sino con Pablo Lescano que hizo levantar a todos de sus butacas con el tema “Me vas a extrañar”. Con pantalón dorado y una remera que rezaba “Te quiero pero soy un bardo”, la comediante ingresó y entonó: “Pero fue un error, entregar mi corazón...”. “¡Decilo Fátima, decilo! pidió el líder de Damas Gratis y luego de casi un minuto de suspenso, ella remató (tal vez pensando en alguien particular): “A quien no lo merecía”.

El look de Fátima Florez para salir a escena en Fátima 100% Gerardo Viercovich - LA NACION

“¿Quieren personajes?”, preguntó quien hace una semana había tenido que cancelar sus shows en Salta y Tucumán, y de inmediato la obvia y unánime respuesta del público. Corriendo a cambiarse, el grupo de malambo Pampas Bravas asombró con sus proezas con las boleadoras para dejarle tiempo para que se convirtiera en las estrellas que vinieron luego. Durante el primer tramo del espectáculo Eugenia -tal es su verdadero nombre- demostró que además de ser una gran imitadora, es una gran bailarina y cantante. Así le dio lugar a grandes mujeres de la música internacional de diferentes épocas como Cher, Taylor Swift, Tina Turner y Madonna. Minutos antes de estar en escena había brindado una nota a TN en la que justamente estaba luciendo el traje de la reina del pop y se había referido a su ruptura con el Presidente: “No fue una sorpresa, se sorprendió más la gente que yo. Somos personas con mucho trabajo y compromiso cada uno en lo suyo con semejante tarea. Seguramente la de él mucho más ardua”.

Luego de una breve interrupción de Marcelo Polino en la que contó su llega desde Tres Arroyos a Buenos Aires y cómo fue tener a Pipo Pescador de suegro, llegó el momento de un “viaje imaginario por el Hollywood de los años ‘50″ con Marilyn Monrroe y sus “diamantes”, cuadro en el cual Fátima por supuesto emuló la escena de La comezón del séptimo año en la que la diva posa con su vestido blanco al viento. Siguió Liza Minneli al rojo vivo entonando “New York, New York”, tema que cerró de una manera diferente, ya que se sacó la peluca y ya no con los gestos de su personaje, sino con los propios, emocionada agradeció con los brazos en alto.

Cien por ciento como Fátima, sin traje alusivo a ninguna colega, ni voces impostadas ni peluca, aseguró que marcaba tendencia por hacer un espectáculo como el suyo en un espacio tan emblemático, actualmente destinado (en su mayoría) a recitales y entonces llegaron las imitaciones a la carta. Primero Carmen Barbieri y con ella también su primera referencia a Javier Milei, de quien se separó a fines de abril, en voz de la conductora: “Yo soy una leona, y ella se enganchó a un león”. Luego fue el turno de Yanina Latorre, Marixa Balli y hasta Moria Casán, quien no deja que la copien. Pero todo salió de libreto cuando tuvo que hacer a Cristina Pérez y en el rol de la periodista, la actriz no aguantó estar seria y se tentó en más de una línea, al punto de tener que bajar la mirada y taparse la cara, gajes del oficio que tanto ella como su compañero Polino supieron sortear.

En un rápido cambio de look sobre el escenario, llegó de celeste Mirtha Legrand y de inmediato Susana Giménez. “La hace muy bien y la mejoró desde que trabajaron juntas”, le contó Lorna al público que la saludaba a la salida del show. Como si fuese la diva de los teléfonos contando que usa “medias Sil... como todos los días”, agradeció a los sponsors que la acompañaron y realizó sorteos. Uno de los premios se lo llevó el periodista Claudio Rígoli, a quien sorpresivamente para los presentes, llenó de elogios: “Aplauden, mirá cómo les gusta la carne. Pero qué bueno está este señor, ¿qué hace?”. Luego pasó de una Jennifer López de verde fosforescente a un Michel Jackson vestido de negro, uno de sus personajes favoritos que admira desde que era chica y con quién aprendió a bailar, como cuenta en los homenajes que le hace en cada show desde hace años.

Fátima Florez bailó, cantó e imitó a diferentes figuras de la política Gerardo Viercovich - LA NACION

Pero no todo es espectáculo y la política tuvo su lugar. Así como había estado el 22 de mayo presentando su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclasista”, Javier Milei volvió a hacerse presente en el Luna Park, aunque esta vez encarnado por su ex. Con “Panic Show” de La Renga de fondo, ingresó al grito de “Viva la libertad carajo” y una vez más, (“quien se rié solo de sus picardías se acuerda” dirían las abuelas), ¡se tentó!. En voz del personaje se refirió a su conflicto con Moria Casán y parafraseó al Presidente: “A Moria no la va a imitar Fátima, porque Moria quiere plata y lamentablemente... ¡no hay plata!”.

La imitación a su última ex pareja era uno de los cuadros más esperados, pero ella decidió redoblar la apuesta, tenía un plato fuerte preparado, no solo por el personaje, sino por lo que dijo a través de él. “Un nuevo participante quiere ingresar a Gran Hermano”, anunció Polino y entonces la arista llegó con un traje sastre blanco y peluca oscura para hacer a Cristina Fernández de Kirchner que preguntó si la extrañaban y hasta le propició un insulto a alguien del público que dijo que no. “Quiero entrar a la la casa en manera de entrenamiento porque estar 24 horas encerrado en una casa es prácticamente lo mismo que estar en prisión domiciliaria. Por las dudas voy practicando”, dijo y agregó que estaba “feliz con la era Milei”.

“Desde que me quedé sin los fueros, viva la libertad carajo”, gritó y ante la interrupción de la voz de Gran Hermano agregó: “Hasta los jueces me quieren, si no, miren los titulares de los diarios, donde dicen ‘Cristina es re-querida por la Justicia’”. Entre risas de los espectadores, algunas un tanto incómodas, remató: “Al confesionario no voy, mis abogados me dijeron que no confiese nada. Si me apoyan, les voy a devolver la fe, la esperanza, la alegría, ¿la plata? andá a la p...”.

Mientras, entre el público estaban Luciana Salazar con su hija Matilda, el Chato Prada también con su hijo, Anamá Ferreira, María Eugenia Ritó, Marisa Andino, Lisa Vera, Laura Fidalgo a quien Marcelo Polino como anfitrión del Luna incomodó al preguntarle si estaba en pareja, los abogados Alejanadro Cipolla, Ana Rosenfeld y Mario Baudry con Verónica Ojeda, Sol Pérez, Marcela Tauro, Adriana Aguirre con su compañero de vida estén o no en pareja Ricardo García, Pepito Cibrián, Alejandra Pradón, Alfa y Juan Alberto Mateyko, por mencionar a algunos. Pero también, en las butacas del mítico estadio porteño había una pareja de suecos. “Son de Netflix y vienen a hacer un documental de ésta persona (se señaló), se interesan en este bicho raro”, contó a modo de primicia.

Algunos de los invitados especiales al show de Fátima Florez en el Luna Park Gerardo Viercovich - LA NACION

Tras un descanso que le dio Polino, que aprovechó para recordar su carrera televisiva desde Indiscreciones hasta la actualidad pasando por ciclos emblemáticos como ZAP y ShowMatch, Fátima regresó, esta vez con una extensísima peluca rubia y enrulada y con un pañuelo en las caderas, que movió como la mismísima Shakira. Luego, con el mismo atuendo dorado imitó por primera vez en la noche a una cantante argentina, Valeria Lynch. Esta última fue la única vez que no cambió su vestuario entre personaje y personaje. En cada pieza musical estuvo acompañada por una banda de músicos en vivo y por un staff de ocho bailarines coreografiados por Aldana Pascual (ex integrante de la tribuna de Nico, 1995) quienes también ostentaron un vestido por canción.

Como quien vuelve a sus orígenes después de un largo recorrido, se despidió con el mismo tema con el que abrió la noche “Me vas a extrañar”, de Damas Gratis y si dejar de bailar ni cantar, se fundió en su compañero de la noche y de temporada y agradeció, como en casi todos los momentos que estuvo fuera de personaje, al público.