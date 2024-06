De una escuela llena de rock a una familia con música disco, las obras que el público eligió en el fin de semana XXL

Escuchar

Muy rara vez, en el informe estadístico semanal que da a conocer Aadet, la cámara que congrega a productores y dueños de salas del circuito alternativo, acaparan el primero y segundo puesto en el ranking de obras con mayor cantidad de espectadores dos musicales. En el registro que da cuenta del movimiento de público de la semana pasada se consigna que School of Rock, que inició su temporada en el Gran Rex estos días y que ya había tenido una preventa de más de 20.000 localidades; y Mamma mia! , el musical protagonizado por Florencia Peña que se presenta en el Coliseo; fueron los espectáculos preferidos del fin de semana XL haciendo convivir el rock pesado con las melodías pop de ABBA.

El tema “Vos tomá el poder” suena en dos oportunidades en School of Rock, la megaproducción que protagonizan Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán, Ángela Leiva, Sofía Pachano y Santiago Otero Ramos, entre otros, junto a una banda de pibes que la rockean sin parar. Tomando en perspectiva la cartelera actual del circuito de la avenida Corrientes, el teatro musical está dando claras señales de su propio poderío y de la aceptación que tiene entre el público. A este reciente título producido por el mismo equipo que presentó Matilda, hay que sumarle producciones de gran porte como Mamma mia!, Legalmente rubia, Rent o Come From Away junto con propuestas como Waterloo Summer Night City, Una película sin Julie, Paraguay o un clásico como Forever young, entre otros; más todos aquellos que se presentan en el circuito alternativo.

En sintonía con esa decisión -tanto artística como empresarial- que una importante franja de espectadores hace suya, para el Teatro Liceo, la primera y única sala consagrada al teatro musical, la dupla productora de padre e hijo Carlos y Tomás Rottemberg ya está evaluando cuál musical se presentará en la sala. De ese modo, pretenden darle continuidad a una línea curatorial que se inició con Casi normales y continuó con Piaf, Cabaret y la historia de esa chica rubia que de tonta no tiene nada. Por lo pronto, con base en la aceptación del público, Legalmente rubia continuará en cartel el segundo semestre, aunque ya sin la actriz Costa como parte del elenco, debido “a sus múltiples compromisos laborales”, se apuntó esta semana desde la producción.

Según las últimas estadísticas de Aadet, el tercer lugar en las preferencia de público lo ocupó un tanque como Tootsie, que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo, que va por su segunda temporada, siempre siendo uno de las propuestas predilectas de los espectadores. Continúa Felicidades, la comedia escrita por Mariano Pensotti, con Griselda Siciliani, Adrián Suar, Jorgelina Aruzzi, Benjamín Vicuña y Peto Menahem que, por otra parte, lideró el ranking de porcentaje de ocupación de sala. Como sucede desde su estreno, la comedia Mejor no decirlo, que protagonizan Mercedes Morán e Imanol Arias y que extendió su temporada hasta fin de julio mientras planea su gira, cierra el top five.

Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizan Felicidades, uno de los títulos fuertes del circuito comercial de Buenos Aires Chirstian Welcome

El listado completo de los espectáculos con mayor cantidad de espectadores de la semana pasada lo completan Esperando la carroza, que protagonizan Campi, Paola Barrientos, Valeria Lois y Pablo Rago; Moldavsky/lo mejor de mi, que también logró tuvo un excelente porcentaje de ocupación de sala; la comedia dramática En otras palabras, que protagonizan Gimena Accardi y Andrés Gil, y cierran el listado Lizy, sí!! quiero..., la propuesta de Lizy Tagliani, y la segunda temporada de Bossi Live Comedy, el espectáculo de Martín Bossi que lideró la taquilla en la temporada de Mar del Plata.

Desde el año pasado, Tootsie es otro de los pesos pesados para un importante sector del público porteño NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Hay otro dato no menor en lo que hace al movimiento de público reflejado por la reciente estadística. El reciente fin de semana con feriados “se constituye en el de mayor convocatoria de público desde el inicio del año, superando el extra largo de finales de marzo, en virtud de haberse sumado más estrenos en la temporada”, señaló Carlos Rottemberg, un agudo observador del movimiento teatral y conocedor del paño, en sus redes sociales. En términos de consumo cultural, todo esto sucedió mientras las películas Intensa-mente 2 y Mi villano favorito 4 vendieron más de dos millones de entradas en cuatro días. Claro que, ampliando el foco, en lo que hace al consumo de teatro comercial se arrastra hasta el mes pasado una caída del 17 por ciento, según datos de Aadet, en comparación con los primeros cinco meses del año pasado.

De la pantalla al telón

Al protagonismo de las comedias musicales en la cartelera actual se le puede sumar otra rareza. Entre cinco títulos de la escena comercial que están haciendo temporada en los grandes teatros de la Avenida Corrientes, todos tuvieron versiones cinematográfica que fueron verdaderos éxitos. Tomando este parámetro, termina conviviendo una pieza clave del grotesco rioplatense junto con obras nacidas y criadas en las veredas de Broadway.

Jack Black es el maestro de School of Rock, el film de 2003 que fue un éxito absoluto del director Richard Linklater

En 2003, Jack Black y Joan Cusack protagonizaron la película School of Rock, que recaudó casi cuatro veces su presupuesto. En 2015, la obra del compositor Andrew Lloyd Webber llegó a un teatro de Nueva York en donde permaneció en cartel durante cuatro años hasta mudarse al Wes End, de Londres. En su ruta por distintas salas del mundo, este fin de semana se estrenó la puesta local en el Gran Rex con dirección de Ariel Del Mastro. Lideró la semana pasada en ranking de taquilla y el de recaudación. Como síntoma de un fenómeno reciente, en la puerta del Gran Rex este fin de semana ya se habían instalado los vendedores ambulantes ofreciendo merchandising rockero.

Agustín "Rada" Aristarán, exprotagonista de Matilda, y Germán Tripa, ex de Rent; en una escena de la puesta porteña de School of Rock @pochoph

Justo frente a esa maravillosa sala está el Teatro Ópera. Allí se está presentando Rent, la historia de este grupo de amigos de Nueva York en tiempos en los que el VIH hacía estragos. El musical de Jonathan Larson convertido en un verdadero objeto de culto se estrenó en una sala de Broadway, en 1996. En 2005, llegí su su versión cinematográfica. Tres años después, Valeria Ambrosio, la actual directora del CCK, estrenó Rent en Buenos Aires. Del elenco formó parte Germán “Tripa” Tripel. Justamente, el exintegrante de Mambrú forma parte del elenco de School of Rock. El domingo pasado, por una indisposición de último momento de Aristarán, el profe de estos chicos de colegio dispuestos a todo fue encarnado por Tripel, con una firmeza escénica y vocal elogiable.

Éxitos globales

Cruzando el Obelisco está en cartel otro verdadero tanque: Tootsie, con Nicolás Vázquez. Repitiendo el tránsito de los otros dos títulos, la versión en la pantalla grande se estrenó en 1982. La dirigió Sidney Pollack y la protagonizaron Dustin Hoffman y Jessica Lange; fue otro éxito de escala global. En 2019, el musical de Horn y Yazbek se estrenó en Broadway. La temporada pasada llegó esta versión local, que se afianza siempre en el top ten de los espectáculos más vistos en Buenos Aires.

Dustin Hoffman le dio vida al personaje de Tootsie en la pantalla, en el film de 1982, dirigido por Sydney Pollack (quien también actúa) Archivo

A esta altura de esta caminata por el centro porteño habría que alejarse unas pocas cuadras de la Avenida Corrientes. Hacia el norte, en el Teatro Coliseo está Mamma mia!, propuesta basada en los éxito del grupo ABBA, que dirige Ricky Pashkus. En este caso, el texto se trasladó en 1999 a una sala del West End, de Londres. En 2012, llegó a Buenos Aires la primera versión teatral, que protagonizó Marisol Otero, quien actualmente forma parte del elenco de Come From Away. En el medio de esas dos fechas es imposible dejar pasar un “detalle”: la película que protagonizó Meryl Streep; otro éxito global. La versión actual que es uno de los platos favoritos del público porteño se estrenó en Carlos Paz y, como anticipó LA NACION, hará temporada en Mar del Plata en una de las salas del clan Rottemberg (Carlos y Tomás).

Legalmente rubia, el texto basado en un caso real que fue éxito en el cine y cuya versión teatral se estrenó este año en el Liceo con una muy buena recepción por parte del público

Del otro lado de Corrientes, en el Liceo, es donde se está presentando Legalmente rubia, que protagoniza Laurita Fernández. La historia de esta chica pop que decide romper con su propio molde y entrar a estudiar abogacía en la Universidad de Harvard llegó al cine en 2001, protagonizada por Reese Witherspoon. En 2011, llegó la versión teatral en la que actualmente se basa la puesta del Liceo.

Reese Witherspoon, la estrella de la saga Legalmente rubia en cine, que tiene en la cartelera teatral porteña su propia versión -protagonizada por Laurita Fernández- Archivo

En medio de tantas grandes producciones que dieron sus primeros pasos en salas del West End o de Broadway, hay que sumar una rareza a este vecindario teatral. En la temporada de 1962 se estrenó en Montevideo Esperando la carroza, el texto de Jacobo Langsner. Fue un fracaso. En 1985, se estrenó la versión cinematográfica que dirigió Alejandro Doria. Al principio, aquello tampoco funcionó mucho. Con el tiempo, la película se convirtió en un film de culto. Luego de diversas puestas locales, ahora se presenta la que dirige Ciro Zorzoli, sobre la cual hay cruces por su autoría entre la productora y el heredero de Doria. Lo que no está en disputa es la aceptación del público: Esperando al carroza es otra de las favoritas.