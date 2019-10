Dennis Smith presenta dos de sus mejores obras y planea hacer Mein Kampf

El incansable actor, dramaturgo y director hace un doblete con Negra y Los abrazos huecos, dos emotivos trabajos

Uno de los artistas jóvenes más incansables, que ya son nombres habituales en el teatro porteño es Dennis Smith. Incansable creador con un estilo propio, capaz de subirse al escenario a actuar o a cantar, o de estar detrás, dirigiendo o escribiendo para él o para otros. Desde la semana pasada tiene dos obras en cartel, como director, autor y actor: Los abrazos huecos y Negra. La primera es una comedia turbulenta sobre los trayectos del amor, nominada a seis premios Hugo, en la que comparte a escena con Nacho de Santis y que ya lleva varios meses en cartel. En tanto Negra es un emotivo unipersonal que permitió que muchos lo descubran. Y cada tanto regresa a esta pieza entrañable que atesora.

Dennis Smith Crédito: Paricio Pidal / AFV

" Negra es una especie de desahogo (en apariencia adolescente) sobre una abuela que se murió y termina siendo un homenaje, creo yo, a ese vínculo inolvidable e irrepetible que se establece con los abuelos. Esos juegos que nadie veía, esos abrazos que nadie daba, esos permisos que en ninguna parte más que en ellos podías conseguir. Creo que vuelvo siempre a este trabajo porque es volver a mi abuela, reconectarme con ella, es decirle: 'che, no te olvido, ¡eh!' -confiesa Smith-. Es recordarme a mí mismo que hubo un tiempo en que la vida era mirar por la ventana mientras cocinábamos ravioles, y en el patio los perros ladraban y los grillos y las chicharras sonaban. Es jugar por un rato a zambullirme en mi infancia, en mis fantasías de vivir en la selva de Horacio Quiroga... es un viaje a otro momento de mi vida".

La obra, que realizó exitosas temporadas entre 2012 y 2019, se presentó en numerosos festivales, fue premiada, y entrelaza canciones con desahogos, culpas con perdones en una puesta genuina, en la que Smith está acompañado por el músico Agustín Buquete.

En Los abrazos huecos, él y Nacho De Santis se atreven a sumergirse en las profundidades de una crisis afectiva en un espacio intimista, donde el espectador es testigo y cómplice de este vínculo. "Considero muy luminosas a estas obras. Si bien tratan temas como el duelo (por una abuela que se fue y por una relación que se terminó), lo hacen desde un lugar aparentemente liviano, evocando en ambos casos el amor. Siento que ambas son obras sobre el amor, y sobre por qué vale la pena meterse de lleno en él", reflexiona el creativo sobre el "doblete" artístico. "El año pasado cuando estaba ensayando Los abrazos... me di cuenta que tenía una gran necesidad de conectarme con eso: con la luz. Siento que ambas obras me conectan con la luz y me dan mucha felicidad: Negra me expone casi en soledad con el público y en Los abrazos... tengo la fortuna de contar con Nacho De Santis con quien nos acompañamos en llevar adelante el cuento".

El director de Boyscout, Eye y yo y Christiane tiene dos proyectos interesantes para el año próximo: una versión musical de Mein Kampff, de George Tabori, que está adaptando y que dirigirá Ricky Pashkus, con música de Fernando Albinarrate; y Chicos de Varsovia, basado en el libro de Ana Wajszczuk. Esta última no sólo se sitúa en el levantamiento de Varsovia sino que muestra la historia de una familia: los Wajszczuk. Un relato real donde la voz de los sobrevivientes del Levantamiento que emigraron a la Argentina y aún viven -o la voz de sus hijos contando esas historias- se mezclan con la historia personal de la búsqueda de los propios orígenes.

"Yo hago mucho esfuerzo por conectar con el otro, siempre. Me encanta ver a la gente durante la función, hablarles realmente a ellos, decirles las cosas, sacar de adentro mío algo sincero, no mentirles. Si existe un sello, es que mis obras buscan con vehemencia dos cosas: comunicarse con el que hizo el esfuerzo de venir a vernos, y hablarles con honestidad, con el corazón en la mano y dejando el ego de lado, sobre lo lindo y lo no tan lindo que hay dentro mío", remata este talentoso artista.

Negra

Sábados, a las 19.

Los abrazo huecos

Sábados, a las 20,30.

a las 20,30. El Camarín de la Musas, Mario Bravo 960.