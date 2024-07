Disney on Ice: 40 metros de hielo, artistas de 14 países y cambios de vestuario en 30 segundos; curiosidades de un clásico de las vacaciones

Escuchar

Se sabe, Disney on Ice es un acicalado mecanismo de relojería que no decepciona a chicos ni adultos, espectadores de películas que conocen a los personajes, a las bandas musicales y disfrutan de las coreografías sobre hielo, el patinaje artístico y las acrobacias en arneses y telas. En sus shows hay destreza, precisión y brillo, una experiencia que comparten, de generación en generación, padres e hijos.

Por lo pronto, para estas vacaciones de invierno, la compañía desembarca una vez más en Buenos Aires para presentar Vive tus sueños, su última aventura con los personajes de Disney, en el estadio Movistar Arena. Con Mickey y Minnie Mouse como anfitriones, la audiencia es invitada a plegarse a una expedición por mares, montañas cubiertas de nieve y diferentes paisajes por donde transcurren las diferentes historias.

Disney on Ice

Así, la pista de patinaje se transforma en un vasto océano, en el cual Moana zarpa en una cruzada para salvar su isla con ayuda del semidiós Maui. A través del Puente Marigold, los espectadores viajarán con Miguel, personaje principal de la película Coco, hacia la magnífica y mística Tierra de los Muertos. Se adentrarán en el mundo de La Bella y la Bestia, y conocerán de cerca a los protagonistas de Frozen: Una Aventura Congelada, Enredados y La Cenicienta.

Con más de 45 patinadores en escena, el elenco está integrado por artistas de los Estados Unidos, Canadá, Japón, España, Reino Unido, México, Brasil, Ecuador, Australia, Países Bajos, República Checa, Tailandia, Polonia y Ucrania. María Silva es de Ecuador, y antes de ingresar la compañía hace poco más de un año, tenía 15 años de experiencia en el patinaje artístico sobre hielo. Luego de presentar un video y superar una audición, se convirtió en la primera ecuatoriana en formar parte del staff de artistas de Disney On Ice. “Cuando me mandaron un correo diciendo: ‘Queremos ofrecerte una posición’, no lo podía creer, y hasta hoy salto de la alegría”, cuenta María, que apenas incorporarse a la compañía se sumó a la gira que ya recorrió Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Colombia, y luego cruzó a Europa para continuar por Reino Unido, Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Bélgica y Alemania. “Fue una experiencia increíble”, admite.

María Silva, una bailarina oriunda de Ecuador que es parte del elenco actual DIEGO SPIVACOW / AFV

Sobre los entrenamientos de los patinadores, relata que durante los tours tienen una rutina muy ajustada, dividida en diferentes partes que repiten metódicamente previo a cada función. “Antes de los shows siempre tenemos un día de repasos, primero hacemos calentamiento fuera de la pista, ejercicios funcionales para fortalecer los músculos, porque el patinaje artístico es de alto impacto y es importante tener una buena musculatura para evitar lesiones. También se hacen estiramientos y se trabaja sobre el aspecto más artístico y teatral. Luego hacemos clases de filos, es decir, pasamos todas las figuras que hacemos en el hielo y siempre tenemos pista abierta para entrenar. Cuando no estamos de gira, el entrenamiento corre por cuenta de cada uno para mantenerse en condiciones, porque cuando regresás al tour siempre hay oportunidad de audicionar para nuevos números, y el anhelo de todos los patinadores es seguir escalando y poder hacer los personajes principales”, explica María, que en esta ocasión oficia de anfitriona junto con los personajes principales de Disney, Mikey, Minnie, Donald y Goofy. Y añade: “Lo que más me encanta de pertenecer a esta compañía es la posibilidad de hacer lo que más me apasiona, poder viajar por el mundo entero y conocer muchas culturas dentro de la misma empresa, que es una gran familia. También me brinda la oportunidad de continuar creciendo en el deporte, porque tengo muchos compañeros que son increíbles, incluso algunos deportistas olímpicos, verdaderos referentes, todos ayudamos entre todos”.

Detalles

Entre las curiosidades, espectáculo tiene alrededor de 80 props, como llaman a los utensilios de utilería, más de 200 trajes que le dan vida a los diferentes personajes –incluido un cambio de vestuario en apenas 30 segundos-.

Para más datos, la pista es de 38 metros de largo por seis metros de ancho, y su instalación demora aproximadamente 36 horas. “Llegamos aquí una semana antes de abrir el espectáculo, se instalan las placas congelantes que están en la base, y luego se la empieza a regar para que se vayan formando las diferentes capas de hielo hasta alcanzar un grosor de ocho centímetros. Una vez que el hielo ya está armado, el resto del realizamos el resto del montaje, iluminación y escenografía, que toma aproximadamente 24 horas más”, cuenta el mexicano Alan Brussolo, ejecutivo de la compañía Feld Entertainment, que produce el show.

Mickey y Minnie, los anfitriones de cada año en Disney on Ice Feld Digital

Entre las novedades, destaca también el número de Enredados, con la princesa Rapunzel y Flynn Rider, un segmento del show donde los personajes abandonan el hielo para levantar vuelo. También hay un momento en que los niños son invitados a entrar al hielo subidos a un trineo. “Lo que me encanta es llegar a una nueva ciudad y ver al público divertirse y disfrutar del show. Un espectáculo que los niños adoran, pero también los papás. En general a los personajes de Disney solo los puedes ver en los parques, y no están al alcance de todos. Que los personajes vengan a tu ciudad, ver a Mickey, a Minnie, a Donald y a Goofy a metros de distancia, es increíble”, concluye Brussolo.

Para agendar

Disney On Ice: vive tus sueños. Desde el 13 de julio, en el Movistar Arena (Humboldt 450).