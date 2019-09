El domingo se inicia el festival LATE en Tres de Febrero

Oveja perdida..., de La Plata al conurbano Fuente: LA NACION

Mientras tanto, continúan su marcha el Festival Callejón, en Almagro, y Vecine, en Villa Crespo

El entramado de festivales no se detiene. En Espacio Callejón, pleno corazón de Almagro, pasado mañana habrá una nueva jornada del Festival Callejón, encuentro que congrega propuestas de danza, teatro y música interpretada por mujeres.

En esta muestra curada por Ramiro Bailiarini y Sebastián Francia desde las 20, Marianela Portillo presentará Sr Woman en Lady Ray Van Ring, luego será el turno de la cantante Chica Chiara y a las 22 arrancará Polvaderal, inquietante coreografía de Carla Rímola y Laura Figueiras.

El mismo viernes, en el Festival Vecine, que todos los viernes, sábados y domingos hace brillar al barrio de Villa Crepo, en la sección Minas de Barrio estará charlando con vecinos la cineasta Lucrecia Martel, recién llegada de Venecia y habitante del barrio. Esa misma noche, en la otra sede de este festival, que está en el histórico Club Benito Nazar, el sábado se proyectará en el gran salón con vista al parque cortos documentales restaurados del período mudo de nuestro cine con música en vivo compuesta e interpretada por Benito Cerati, Seba Landro y Lucas Totino Tedesco.

Pero no todo transcurre en estos típicos barrios porteños tan afines a las propuestas artísticas. De hecho, el domingo comienza la segunda edición del festival LATE, cuya sede es el partido de Tres de Febrero y que se propone cruzar fronteras geográficas, estéticas y de contenidos. Hasta el 22 de ese mes el encuentro también tendrá sus extensiones en salas de los partidos de Vicente López y San Martín. Durante estos días se presentarán obras de estreno reciente, clásicos instantáneos y nuevas secciones. Con dirección artística de Gustavo Tarrío (el que tiene en cartel La guiada, en el Teatro Cervantes, y Esta canción, en el Nün Teatro) se podrán ver Todas las anteriores, una creación colectiva de San Miguel; la porteña Pobre Daniel, dirigida por Santiago Gobernori; la platense Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también, de Braian Kobla; desde Banfield llegará La teoría del olvido, de Nicolás Blandi, y la clausura será con Imprenteros, la potente propuesta de Lorena Vega y sus hermanos que, justamente, también cerrará el Festival Callejón el viernes de la semana próxima.

En la apertura de LATE, el domingo, desde las 15, el grupo comunitario Las Palomas adelantará parte de su nuevo espectáculo. También se presentará Adrián Malvasi, autor de canciones basadas en poemas de Martín Coronado, y el cierre a toda fiesta será con Mabel y los Inmaculados. La cita será en el cine/teatro Helios.

Dato importante: cada uno de estos festivales realizados por artistas independientes devenidos en gestores culturales tiene sus propias páginas fáciles de encontrar en la red, en las que figura la programación completa de cada uno de ellos. El de Callejón es pago, pero con combos Precios Esenciales, y los otros dos festivales son gratuitos.