El Teatro Argentino reabriría a fin de año

El director respondió al reclamo de los cuerpos estables por las demoras de las obras

El director del Teatro Argentino de La Plata, Martín Bauer afirmó que las obras en esa sala "deberían estar concluidas a fin de año" como respuesta al reclamo de un grupo del cuerpo estable de esa sala que se quejó por las demoras el sábado pasado. Cabe recordar que en marzo de 2016, la gobernadora, María Eugenia Vidal, anunció la puesta en marcha de la remodelación del teatro y del Anfiteatro Martín Fierro con una inversión de 590 millones de pesos. La obra contaba con cinco planes de acción y el último debería haberse concluido, según los planes iniciales, a principios de 2017. Desde la temporada pasada, la Sala Ginastera, la principal, está cerrada. En consecuencia, salvo su sala experimental, la programación del Argentino se realiza puertas afuera. El sábado, antes del estreno de la ópera Un rey in a scolto, en la Usina del Arte, los integrantes del Coro, la Orquesta Estable y el Ballet leyeron una carta en la que reclamaron por la situación interna que vive la sala y solicitaron "la destitución de su cargo de Martín Bauer". Entre otros aspectos, el texto señala que "el director ha abandonado los esfuerzos necesarios para solucionar asuntos edilicios" y que los integrantes de los cuerpos estables trabajan en las "mínimas condiciones". Ante la consulta de LA NACION, Bauer respondió: "El comunicado tiene cosas ciertas, otras que son falsas y cuestiones discutibles que no invalidan la cuestión. Sí me parece importante destacar que tanto la orquesta como el coro el mismo viernes tuvieron un desempeño excepcional. Hablamos de profesionales de primer nivel y yo me siento muy comprometido con eso. Señalo esto porque no me quiero quedar solamente con el comunicado", apunta.

"Obviamente -agregó- hay algo de cierto en lo que dicen: el teatro está en obra. No tenía calefacción y ahora sí, desde hace unos días, ya la tiene. Pero sería menor de mi parte aclarar que ya se arregló y que toda la obra está en manos de Infraestructura. Se debería haber arreglado inmediatamente, pero no hubo dinero. Entiendo la molestia y lo he hablado con Gómez [encargado de Cultura], que piensa lo mismo que yo. La obra de infraestructura tuvo su parate el año pasado debido a la situación económica y ahora se está readaptando el plan en un proceso de tomas de decisiones que me exceden. Para fin de año debería estar lista".

Consultado acerca de si había analizado dar un paso al costado, el funcionario aclaró: "Ni se me ocurrió. No subestimo el problema ni subestimo a quienes lo plantean. Yo voy a seguir trabajando, no hay nada oscuro ni maquiavélico en todo esto. Los problemas me molestan tanto a mí como a ellos.