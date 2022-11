Estrenos de teatro: El relato supera en el escenario la pequeña anécdota que dispara la acción

escuchar

El relato. Autor y director: Bernardo Cappa. Intérpretes: Maia Lancioni, Gustavo Sacconi, Pablo Dos Reis, Gabriela Pastor, Juan Santiago, Luna Jankowski. Escenografía: Maricel Aguirre. Vestuario: Manuela Sánchez. Iluminación: Diego Becker. Asistentes de dirección: Ludmila Bello y Laura Gildenberger. Dramaturgista: Nicholas Dieter. Sala: El camarín de las musas, Mario Bravo 960. Funciones: sábados, a las 22. Duración: 90 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

Un grupo familiar conformado por cuatro hijos vive en la localidad de Ingeniero White. En su casa tienen un kiosco y una de las hermanas intenta mantener viva una afición que tenía su padre muerto: la de sostener una pequeña radio de muy bajo alcance que transmite música y algunos comentarios de ella, poco significativos. Se conmemoran cinco años del fallecimiento del padre, un excombatiente de Malvinas que en su momento participó de un partido de fútbol que armaron un grupo de argentinos contra sus pares ingleses. El padre marcó dos goles, algo extremadamente simbólico para los hijos. Y deciden convocar al pueblo a este homenaje al que han invitado a un relator que participó de aquel momento para que, a su manera, reconstruya el emotivo acontecimiento. Pero a la vez la historia posee un condimento que resulta más atractivo. Ellos intentan que su pequeña onda radial llegue a las islas Malvinas.

Concretar este derrotero no será nada sencillo. Sobre todo porque los integrantes del clan familiar son seres extremadamente caóticos. Sus mundos personales están muy alejados de toda realidad. Apenas pueden sostener una convivencia entre ellos que, en general, está marcada por una violencia que no les deja lugar para construir afectos o una rutina en la que prime la sensatez.

Bernardo Cappa busca construir una ficción en la que los personajes intentan recuperar un relato futbolero pero quienes tienen la intención de llevar a cabo la cuestión son individuos que ni siquiera pueden construir un relato personal. Están todos muy quebrados y, a su manera, lo hacen saber o lo dejan ver a través de situaciones muy desopilantes.

El relato se desarrolla y a su manera crece expresando que es imposible dar forma a una historia protagonizada por seres patéticos que buscan ensalzar con un homenaje a un pequeño fragmento de un recuerdo, que solo ha quedado marcado en el seno de esa familia. No es trascendente nada de lo que proponen y menos aún las cosas que hacen para lograr llevar a buen puerto ese acontecimiento casi surrealista. Es más, hay personajes muy activos dentro de la acción que se juega pero de los que el espectador tendrá muy pocos datos como para valorarlos, como es el caso de la hermana menor, por ejemplo: hace delivery, está enojada porque llegó a la reunión la última mujer del padre y ayuda a su hermana enferma; acciona todo el tiempo pero no opina sobre lo que pasa a su alrededor. Algo parecido sucede con el hermano, Toti: no se aportará algún dato acerca de quién es o qué hace. Pero también estará siempre presente dando algunas opiniones, discutiendo con su hermano académico que ha llegado de los Estados Unidos o conteniendo físicamente a Esther (una mujer que posee una salud muy deteriorada), la promotora del citado homenaje.

Bernardo Cappa, en tanto director, posee una capacidad notable a la hora de mover a sus intérpretes en la escena. Con esa endeble estructura dramática que sostiene a la pieza logra que sus actores se involucren en un juego que casi no posee fisuras. Hay mucha entrega en cada uno de ellos y aunque en varios momentos están en escena sin decir nada, todo el tiempo están creando y eso es muy perceptible desde la platea. Cappa escribe con sus actores en el espacio y la dramaturgia formal queda relegada. Es más importante el relato que se pone en práctica en el escenario. El otro relato, el que da origen al espectáculo, es una mentira y no hay quien pueda refutar esto. Un hecho significativo en su momento que termina convirtiéndose en un fragmento del pasado que es mejor olvidar, porque de lo contrario se corre el riesgo de que se transforme en un insignificante acto que, como en este caso, resulta irreverente y vulgar.