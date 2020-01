Facundo Arana y la curiosa forma de promocionar su obra de teatro en Carlos Paz

Facundo Arana responde a las criticas en Carlos Paz

A quince días del inicio de la temporada, los escándalos y peleas entre los elencos no cesan. En un verano difícil, donde la venta de entradas está complicada, surgieron varias críticas hacia Facundo Arana por la curiosa forma en que decidió promocionar su obra de teatro en Carlos Paz.

Sabemos que Arana es un actor muy querido entre el público. Sin embargo, que el protagonista de En el aire haya salido a la calle antes y después de cada función para promocionar su espectáculo ha generado varias criticas por parte de los otros elencos que comparten plaza en la Villa.

"Es mi primer temporada en Carlos Paz y estoy muy feliz de estar acá. Era el único lugar al que no había venido con la obra", relató el actor en una nota de Intrusos. En cuanto a su particular manera de promocionar su espectáculo, aclaró: "Me encanta tener contacto con el público, siempre lo hice. Y sí, es una forma de publicitar la obra también, pero lo disfruto tanto".

Enseguida, hizo referencia a la crisis económica que afecta la venta de entradas este verano. "Es un momento de transición, de tiempos difíciles pero no quiero opinar de política y economía porque no sé del tema. Lo que también hacemos los artistas es salir a la calle para sacarnos fotos con quienes no pueden comprar una entrada de teatro", confesó, quién siempre se mostró muy cerca de su público.

Por último, el actor hizo referencia a su enfrentamiento con Romina Gaetani por un posteo que hizo en sus redes, en el cual daba a entender que su compañera estaba viviendo un problema de adicciones, y desmintió un distanciamiento entre ellos.

Reencuentro con Gaetani y escándalo con un fotógrafo

El esperado reencuentro con Romina Gaetani no tardó en llegar. Ayer por la noche, en la fiesta de una conocida revista, los actores se encontraron y se saludaron muy efusivamente, desterrando cualquier rumor de conflicto entre ellos.