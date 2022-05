Juan Carlos Corazza, el maestro de Javier Bardem, participará en un encuentro virtual con artistas argentinos

“Una de las características de mi trabajo tiene que ver con crear el carácter del personaje: comprender e imaginar cómo ve el mundo. Es su manera de sentir, sus emociones, y sobre todo, sus pensamientos, la actitud que tiene el personaje frente a todo y cómo esto genera un comportamiento específico. También es una búsqueda en mi trabajo, una pasión, la forma no literal de trabajar con el texto. Es un trabajo que requiere de mucha dedicación. Pero no es específicamente la técnica una de las características principales de mi trabajo principal”, contó Juan Carlos Corazza hace muy poco a Laura Ventura, en una entrevista para LA NACION, en su estudio, que queda a pocos metros de la plaza de toros Las Ventas de Madrid. Allí es “el maestro” desde hace tres décadas. Discípulo de Carlos Gandolfo, Corazza es sinónimo de excelencia y de rigor. Hay una generación de intérpretes, que ha sido cincelada con su método pedagógico y su mirada: Javier Bardem, Elena Anaya, Silvia Abascal, Roberto Enríquez, Juana Acosta, Alba Flores, Alicia Borrachero, el talentosísimo Sergio Peris-Mencheta, Alberto Ammann, Javier Godino o Manuela Velasco. Además está el caso de dos grandes actores, Consuelo Trujillo y Manuel Morón, que se formaron también como docentes con Corazza. Morón en la actualidad integra el equipo de profesores de este estudio, junto con Betina Waissman y James Murray, entre otros maestros.

Muchos artistas argentinos lo pidieron y finalmente lo tendrán. Juan Carlos Corazza, coach de Javier Bardem , brindará este sábado el taller para artistas “El personaje más allá de la idea”, en el marco de Sesión en Vivo, en la plataforma Popa.global. Estará dedicado exclusivamente a un selecto grupo de actores, actrices, directores, directoras y coaches. En Madrid, Corazza dirige una de las instituciones más prestigiosas para el entrenamiento y la preparación actoral.

De tres horas de duración, la Sesión en Vivo se realizará el sábado 14 de mayo a través de Platform of Performing Arts (POPA), que abrió la preinscripción en su plataforma. La jornada se propone como un encuentro participativo para todos sus componentes. Corazza realizará algunos trabajos individuales, buscando estimular el talento, afinar la creatividad, generar más humanidad y pasión en el arte de Interpretar. Todos los participantes podrán conocer y explorar su enfoque para trabajar un texto, propuestas para actuar desde un lugar no convencional, solemne o superficial y procedimientos artísticos para crear más allá de “la idea” del personaje.

"Es muy importante para el actor entrar y salir del personaje y también invitar al espectador a seguir de modo mucho más profundo la historia del personaje, lo que le pasa a él y a su propia experiencia", explicó Juan Carlos Corazza OLIVER ROMA

“ El recurso o la técnica que empleo tiene que ver con el tipo de preguntas que le hago al otro, preguntas que impulsen a la creatividad, que no frenen, sino que ayuden a entender el texto, el personaje y la función que tiene en una historia. Y también está aquello entre líneas, debajo de la historia. La mirada es la clave –comentó Corazza a LA NACION– Me apoyo mucho en mi cabeza, en mi intuición, en mi corazón, porque el foco y la inspiración siempre es lo que está allí: el actor, la actriz, el personaje, la historia y el autor y cómo todo ello resuena en mí.”

Además de fundar el reconocido Estudio Corazza en España, ha impartido también seminarios en México, Italia, Brasil, Rusia, Chile y Alemania. Se hizo mundialmente conocido por ser el maestro y coach de Javier Bardem, el actor ganador del Oscar.

El discurso de Bardem hacia su compañero, maestro y amigo Juan Carlos Corazza al entregarle el premio a la trayectoria otorgado por Unión de Actores comenzó de la siguiente manera: “Me ha enseñado a interpretar, a ser libre a amar mi profesión, a creer y sobre todo a ser más justo con la profesión, con la vida y conmigo, más justo con la exigencia, la culpa y el castigo, con la necesidad de percepción que a todos nos coge cuando nos subimos a un escenario o hacemos una película, justo para poder dar más, justo para olvidarte de ti y hacer el trabajo que tenemos que hacer, que es comunicar lo de otra persona, no lo de uno. Yo, desde aquí, me siento honrado y agradecido de por vida de tener al maestro Juan Carlos Corazza que tantos buenos y buenas actrices ha formado, pero sobre todo al amigo del alma que me ha ayudado a tantas cosas porque es grandísimo sabio y una persona hermosísima. Juan Carlos, te debemos tanto... muchísimas gracias”.

Finzi Pasca, Gastón Briski, Alberto Negrín, Charlotte Mooney, Nick Evans, Patrick Murphy, Octavio Arbeláez y Nils Lunow son sólo algunos de los profesionales de las artes escénicas que brindan sus conocimientos en la mencionada plataforma internacional.

Corazza trabaja sobre la “identificación/desidentificación”. “Es una de las características del lenguaje artístico y escénico que desarrollo cuando dirijo, que viene del trabajo de investigación. Es muy importante para el actor entrar y salir del personaje y también invitar al espectador a seguir de modo mucho más profundo la historia del personaje, lo que le pasa a él y a su propia experiencia. Apuesto por ese personaje interpretado para varios intérpretes, varias versiones o matices. Es un ejercicio para los actores, que les amplía y enriquece su visión del personaje, pero también es una invitación para que el espectador esté flexible”, explica el maestro.