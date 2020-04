Una empresa contratista del Teatro Colón despidió empleados

Los guías del Teatro Colón anunciaron a través de un comunicado que fueron despedidos por la empresa Eternautas, firma con la que el teatro terceriza ese servicio Crédito: Juan José Bruzza / Prensa Teatro Colón

El personal que se dedica a hacer las visitas guiadas en el Teatro Colón comentó a través de las redes sociales que fue "ilegalmente" despedido por la empresa Eternautas, firma con la que el teatro terceriza ese servicio.

El comunicado del personal despedido señala: "25 personas pertenecientes al área de visitas guiadas del Teatro Colón hemos sido despedidas ilegalmente el 1 de abril de 2020 . El Teatro Colón terceriza su servicio de visitas guiadas . Es decir, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrata para ofrecer dicho servicio a la empresa Eternautas (Goliardos SRL), nuestro empleador, con quien tenemos una relación de dependencia . Ayer, día posterior al DNU 329 / 20 que prohíbe despidos por 60 días, fuimos despedidos sin preaviso . Teniendo en cuenta este DNU nuestro despido es nulo ".

Por el lado del Teatro, fuentes oficiales indicaron que el Colón no puede enviar ningún comunicado ya que no mantiene ninguna relación laboral con el personal de las visitas guiadas. "No hay ninguna relación con estos despidos". De hecho, también indicaron que fueron los mismos guías quienes se encargaron de señalar en su posteo de Instagram que no fueron despedidos por el Teatro sino por Eternautas .