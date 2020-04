La escena internacional del Festival TABA se podrá ver completa en Timbre4.com

Insomni, del catalán Xavier Bobés

Obras y películas de Europa y América durante cuatro días; además, habrá una charla online con Sergi López

Juan Carlos Fontana 24 de abril de 2020

Mientras esperamos que el coronavirus, como una olvidable pieza teatral, finalice su temporada y baje de cartel, se puede continuar disfrutando de la incesante oferta online que ofrecen los teatros locales y del mundo. La imparable usina creativa que es Timbre 4, del barrio de Boedo, suma a su cartelera online de piezas locales, una edición especial del Festival Temporada Alta de Girona, en Buenos Aires (TABA), con muy atractivas piezas, charlas y películas, que se vieron a lo largo de sus ocho ediciones, e incluyen no sólo propuestas de España, también de América latina e Inglaterra, del que se verá la puesta de Cuento de invierno , de Shakespeare, dirigida por el prestigioso Declan Donellan y su compañía Cheek by Jowel; las que se podrán disfrutar a través de su web: timbre4.com, mediante el sistema de "gorra virtual". En cada ficha de la obra en la web, habrá un botón que dice "Gorra online", el que permite realizar un aporte voluntario. "Cualquier colaboración es vital para sostener el trabajo", dice la gente de Timbre 4, que también cuenta con un servicio de bar que funciona online, e incluye desde un café, hasta comidas rápidas.

Propuestas variadas

El jueves 30 de este mes, a las 19.30, el catalán Sergi López, estará conectado a través del canal YouTube de Timbre 4, con un integrante del equipo con el que conversará sobre su paso por Buenos Aires, el teatro y todo lo que la audiencia en ese momento le quiera preguntar. El actor de films inolvidables como El laberinto del fauno y Una relación particular , participó de tres ediciones de TABA, con las obras Non Solum y 30/40 Livingstone . El mismo día, a las 20.30, con el actor y titiritero español Javier Aranda, se verá la obra Vida , en la propone un viaje por las ideas y las emociones sin salir de casa. El 1° de mayo, a las 20, el actor almodovariano Lluís Homar (al que se vio en Los abrazos rotos y La mala educación ) presentará su unipersonal Tierra baja . Este clásico de Ángel Guimerá, dirigido por Pau Miró, interpretado por Homar despierta, sin duda, una extraña fascinación. El mismo día a las 22, la compañía Vaca 35, de México dirigida por Damián Cervantes, mostrará Lo único que necesita una gran actriz, es una gran obra y las ganas de triunfar . En formato de cuento de hadas, con algunos tics que recuerdan a los personajes de Fellini, a través de la comida, el baile y la bebida, estas criaturas algo sórdidas, pero encantadoras, se proponen derribar estereotipos sociales que refieren a la marginación y a lo políticamente incorrecto.

El teatro de objetos y su expresividad poética a partir de lo cotidiano, son parte del espectáculo que Xavier Bobés, de Cataluña, mostrará el sábado 2, a las 22, con su obra Insomni . Investigador y titiritero, Bobés intenta acercarnos las herramientas para descubrir aquello que el ojo humano, a veces, es incapaz de percibir. Previamente, a las 18, en el ciclo TABAconversando, se realizará un encuentro, a través del canal de YouTube de Timbre 4, para hablar (el público conectado podrá realizar preguntas) sobre el escenario actual del teatro y los festivales. Participará un referente de cada sede del Festival Temporada Alta: Girona, Buenos Aires, Lima y Montevideo. Continuando con la idea de reflexionar sobre las temáticas y formatos de la dramaturgia actual, el domingo 3, a las 16, se leerán los textos ganadores de las últimas dos ediciones de TABA, del Torneo de dramaturgia (Argentina-Cataluña). La obra Lo cotidiano , de la argentina Vale Di Toto (ganadora de la última edición TABA 2020) será leído por Daniela Catz y Matías Marshall y Las lentes para mirar cargadores , de la catalana Cristina Clemente (ganadora de la edición TABA 2019) será leído por Elisabet Casanovas y Alejandro Bordanove. El torneo se realizará por Instagram live y se votará mediante encuesta en stories .

También el 3, a las 19, se podrá ver Amanecerá con escombros sobre el suelo . Este contundente y emotivo relato de teatro documental y biográfico, del que participan cinco sobrevivientes del terremoto ocurrido en Chile en 2010, lo presenta la Compañía de Laura Palmer, con dirección de Pilar Ronderos e Italo Gallardo. El mismo día, a las 20.30, se exhibirá Cuento de invierno , de William Shakespeare dirigida por inglés Declan Donnellan (autor del libro El teatro y la diana ) y actuada por su compañía Cheek by Jowl.

Al día siguiente, a modo de bonus track , se transmitirán dos cortometrajes y una película realizados y producidos por Temporada Alta Girona. The One Project #1 - The Missing Part , de Baro d'Evel y Salvador Sunyer Vidal; The One Project #2 - Restos de cosas , de Xavier Bobés y Salvador Sunyer Vidal; Migranland (la película) , de Àlex Rigola y Salvador Sunyer Vidal.

Claudio Tolcachir, fundador y creador de Timbre 4, define así los porqués de estos ciclos online: "Hasta que nos volvamos a encontrar y hagamos estallar un aplauso que ahuyente todos los fantasmas del aislamiento y volvamos a respirar el mismo aire, seguiremos inventando vínculos y estímulos que nos movilicen y nos conecten".