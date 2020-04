La Scala de Milán proyecta su reapertura para septiembre, con el Requem de Verdi, tal cual lo hizo luego de la Segunda Guerra Mundial Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 10:52

Todo indica que La Scala de Milán volverá a subir su telón en septiembre con dos conciertos: Messa da Requiem, de Giuseppe Verdi, para rendirle homenaje a los muertos por coronavirus , y la interpretación de la Novena Sinfonía , de Ludwig van Beethoven, para celebrar simbólicamente estar dejando la fase más difícil de la epidemia, en Italia . La partitura contiene el "Himno a la alegría", con el texto de Friederich Schiller, que se ha convertido en el himno de la Unión Europea desde 1985.

El Réquiem de Verdi también se volverá a interpretar en Bérgamo y Brescia, las otras dos ciudades más afectadas por el virus. Según informan medios italianos, Riccardo Chailly estará a cargo de la orquesta y el coro de la Scala. La temporada continuará con tres títulos: La Traviata y Aida, de Verdi, y La Boheme, de Giacomo Puccini, dirigidos por Chailly y Zubin Mehta .

La confirmación de la fecha espera el visto bueno del Gobierno, aunque la Junta de Directores del Teatro aprobó por unanimidad el programa presentado por Dominique Meyer. Por lo pronto, en la página oficial del teatro todavía no están a la venta las entradas. El programa de los dos conciertos contaría con la presencia de público y, a la vez, se filmará para transmitir al mundo entero. Meyer, en declaraciones a los medios, aclaró: "Cuando las autoridades nos digan que hay condiciones de seguridad haremos un gran gesto y no solamente en Milán. La Scala cumplirá con su deber y nos aseguraremos de no poner a los artistas ni al público en una situación de peligro ".

La Scala de Milán había cerrado sus puertas ya en dos ocasiones: entre 1943 y 1946, cuando el teatro tuvo que ser reconstruido luego de sufrir daños importantes en su estructura por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial (para aquella reapertura, Arturo Toscanini regresó del exilio voluntario en los Estados Unidos) y entre 2002 y 2004, por renovación edilícia. Para su reapertura se presentó nuevamente L'Europa Riconosciuta, de Salieri, la primera obra interpretada en la inauguración de ese magnífico edificio histórico, en 1778. Actualmente, desde el 25 de febrero está cerrado por la pandemia.

La junta de La Scala calcula que la pérdida económica por tener cerrado el teatro se acercaría a los 20 millones de euros , dada la gran cantidad de entradas que no se han podido vender. También aprobó un acuerdo con los sindicatos que pospone la negociación sobre la renovación del contrato complementario para todos los empleados del teatro durante dos años, a cambio de algunos beneficios.

Para la esperada reapertura se planifica el saneamiento de todo el teatro y la reconstrucción completa del piso del escenario y de las cuerdas que levantan la escenografía.