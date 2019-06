La yegua muerta: metáfora sobre los cultos y la política

Crédito: Daniela Patané

Jazmín Carbonell 28 de junio de 2019

Libro y dirección: Bernardo Cappa / Elenco: Tomás De Jesús, Maia Lancioni, Jorge Prado, Gustavo Sacconi, Daniela Salerno, Cecilia Tognola / Músico: Damián Ferraro / Teatro: Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543) / Funciones: sábados, a las 22.30 / Duración: 60 minutos / Nuestra opinión: buena

Bernardo Cappa, autor y director de esta obra y muy prolífico en la escena porteña (tiene en cartel Un almuerzo argentino y Las vengadoras), hace eje en un pastor evangélico alicaído porque lo echaron de su iglesia por corrupción. Él quiere volver. Y entonces la fe, la esperanza que los fieles encuentran en él, la idea de la vuelta, los consejos sobre de qué lado estar, eslóganes publicitarios, marketineros, "la iglesia es el otro" se escucha decir a uno de los personajes, se suman a la lista de las analogías entre la Iglesia y la política. Este es el marco que elige el autor para poder dialogar con la actualidad.

Una mujer que se parece mucho a Evita (Maia Lancioni) es la salvadora, la que le puede garantizar el retorno, milagro mediante porque, a no olvidar, se trata de fe y de religión. El plan está en marcha: la mujer simulará ser la que fue conocida como abanderada de los humildes y, en medio de una grabación que este pastor les dirigirá a sus fieles con la idea de su retorno, ella resucitará. Sus seguidores, cree él, no podrán más que rendirse ante tamaña proeza y entonces volverán a sus filas. Un hijo de derecha que le insiste que esté de su lado, una hija de izquierda dispuesta a todo con tal de recuperar la iglesia y él en el medio tratando de satisfacer a todos sin jugarse en nada para no perder ni un solo fiel es la metáfora que con ironía, humor negro y parodia trabaja Cappa para hablar de un tema tan actual como histórico: la política, las aguas divididas, la ambición por ser querido por todos a cualquier precio.