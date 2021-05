Los Complejos La Plaza y Metropolitan Sura presentan su programación on demand

Los grandes teatros de la calle Corrientes también han tenido que aggiornarse en función de las restricciones impuestas por la pandemia. Ahora el Grupo La Plaza (integrado por los complejos multisala del Paseo La Plaza y el Metropolitan Sura) anuncian una programación de espectáculos vía streaming on demand que irá en www.laplazaonline.com.ar desde el 8 hasta el 30 de mayo. Se trata de un clásico “pay per view” con una oferta que puede rastrearse en Plateanet. Y cada espectador puede comprar entradas para ver la función de una obra sin limitarse a un día y hora: hasta el domingo 30 de mayo hay chances de elegir el momento.

“Vamos probando y ofreciendo distintas alternativas para que la gente pueda seguir vinculada a las experiencias teatrales –explica Ariel Stolier, director de Producción y Programación del Paseo La Plaza–. Ante una realidad tan extraordinaria, compleja y dinámica, hay que apelar a la creatividad. La idea es acercar a otro tipo de público que normalmente no es el que va a ver teatro a la calle Corrientes. La gente que no tiene el hábito de ver espectáculos teatrales quizás se anime, ahora que tiene esta chance de poder elegir día y hora libremente. El objetivo es mantenernos activos y cercanos al público, y no quedar enteramente a expensas de las restricciones”.

La temporada teatral La Plaza Streaming On Demand presentará estos títulos: Las chicas de la culpa (con Malena Guinzburg, Fernanda Mitelli, Connie Ballarini y Natalia Carulias). Se trata de las once funciones previas de la exitosa comedia ya que cada función es distinta. Las que están disponibles son: Vacaciones, Cumpleaños, Amor, Carnaval, Infancia, Sexo, Boliche, Despedida de soltera, Los 80′s vs. Los 90′s, Pecados capitales y Autoayuda.

También se podrá ver Por H o por B, comedia dramática de Sebastián Suñé, protagonizada por Diego Peretti; Jansenson, con su espectáculo Noches Mágicas en La Plaza; y Martín Pugliese, con Sinatra, la voz al final del túnel.

Por H o por B, comedia dramática de Sebastián Suñé

También seguirán estando disponibles las funciones por streaming de obras con días y horarios prefijados: Redes, viví tu experiencia (martes y miércoles a las 20; viernes y sábado a las 21; Los escucho (sábados a las 21); Las chicas de la culpa en vivo (viernes a las 21).

“Acompañamos y acatamos este nuevo cierre de salas que en principio es hasta el 21 de mayo, pero también manifestamos que los riesgos en las salas de teatro son muy pocos, como quedó claro desde que abrimos en noviembre pasado con aforos limitados –asegura Stolier–. No se han registrado contagios entre el público, los trabajadores de las salas y los artistas. Hicimos más de 2.500 testeos de trabajadores y artistas y apenas el 1% dio positivo. Nada te da certeza de un 100%, pero el foco de contagio no son las salas de teatro. El sector ha hecho inversiones que garantizan la seguridad en espacios cerrados y respeta los protocolos a rajatabla”.

Con la intención de retomar la actividad presencial, los empresarios teatrales viene gestionando un “pasaporte cultural” que funcionaría como un permiso especial para circular que usarían los espectadores que compren entradas para ver espectáculos. “Está el caso de España, que mantuvo los teatros abiertos con un aforo superior al de la Argentina y también extendió un pasaporte cultural para que la gente que saliera de los restaurantes a las 10 de la noche pudiera circular hasta su domicilio. Nosotros estamos trabajando en una idea similar. En el Ministerio de Cultura de la nación fueron receptivos con la idea, veremos qué dice el Gobierno”, añade Stolier, quien también sostiene que “en términos económicos, cuesta más estar abiertos que cerrados porque los costos de operación son los mismos de siempre pero con aforos muy limitados. Igual sabemos que toda esta etapa vamos a trabajar a pérdida –razona–. Pero mientras más tiempo estemos cerrados, más costoso será recuperar el ritmo y el vínculo con la gente”.

"El objetivo es mantenernos activos y cercanos al público, y no quedar enteramente a expensas de las restricciones", afirma el productor Ariel Stolier

