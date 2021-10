Olvídame: la vigorosa historia de una relación afectiva

★★★★ Sobre un libro de: Marco Antonio de la Parra. Adaptación, escenografía y dirección: Darío Dukáh. Intérpretes: Darío Dukáh, Tania Marioni. Vestuario: Pepe Uría. Coreografía: Matías Prieto Peccia. Funciones: martes, a las 20. Teatro: Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Duración: 60 minutos.

Apoyándose en un texto del chileno Marco Antonio de la Parra, el actor y director Darío Dukáh construye una intensa dramaturgia que expone las cualidades de una fuerte historia amorosa que no puede quebrarse.

La acción se inicia cuando ambos se encuentran en un bar. Una reunión que provocó él y a la que ella no pudo resistirse. Ambos han sido pareja y si bien esa relación no llegó a buen puerto, son muy conscientes de que no pueden abandonarla.

En el presente los dos están unidos a otras personas y dicen sentirse muy bien con ellas pero, aquello que vivieron juntos ha sido tan apasionado que, por más que quieran olvidarlo, sus cuerpos se resisten a ello.

La trama de Olvídame cruza los tiempos. Los relatos del pasado poseen una gran intensidad y en este presente, aunque con sus contradicciones, ellos se convierten en seres particulares. El espectador reconocerá ese universo por el que han transitado o transitan y, seguramente, sentirá por ellos una profunda piedad.

Aunque la obra proponga un desarrollo estático (dos personas sentadas en la mesa de un bar repasando su historia de vida), Dukáh como director logró imponerle un juego escénico muy creativo. Ciertos tramos de la historia son registrados por un camarógrafo en vivo y proyectados sobre una pantalla. Lo atractivo es que esa cámara solo reparará en algunos aspectos de sus cuerpos, sus rostros, sus gestos. Instantes de verdadera transformación. Como lo son también los segmentos coreográficos.

Los intérpretes Darío Dukáh y Tania Marioni muestran a los personajes en su dimensión más pura. Se plantan en escena con mucha seguridad y proyectan esa historia de amor con el vigor que ella demanda.