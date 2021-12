Paisaje: territorios individuales que habitan una cocina patricia

★★★ Autor: Harold Pinter. Dirección, escenografía y vestuario: Diego Ferrando. Intérpretes: Laura Cristal, Ernesto Falcke. Música y diseño sonoro: Jerónimo Duarte. Luces: Ricardo Sica. Teatro: Ítaca, Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Duración: 50 minutos.

Un hombre y una mujer, sentados en la cocina de la casa que habitan, desarrollan unos monólogos sin escuchar lo que el otro dice. Duff y Beth han sido el cochero y el ama de llaves de un hombre adinerado que murió. La escena los muestra en ese ámbito de la casa en la que viven. Según explican, una mansión enorme que ellos no se animan a habitar en su totalidad y que perteneció a ese individuo que ya no está.

En ese espacio cada uno de ellos, sentados en el extremo de una gran mesa, expondrán quiénes son, qué les pasa en el presente de la escena, qué necesitan para seguir existiendo, qué cambiarían de sus vidas. Tal vez, qué los haría feliz.

Paisaje es una obra del inglés Harold Pinter que nunca se representó en la Argentina . Es una obra pequeña. Sus personajes exponen una profunda desolación, tanto que no pueden comunicarse entre ellos. Duff y Beth cuentan algo de sus vidas a través de pequeños monólogos. Sus textos construyen la rutina de sus existencias de una manera extraña. Hablan pero no se escuchan, no se complementan. Ninguno puede seguir el pensamiento del otro. El territorio que habitan es tan individual que ni siquiera la cocina que los contiene como habitat puede llegar a modificarlos.

Diego Ferrando compone un espectáculo que posee cierta belleza desde lo estético. Pero Pinter requiere para sus obras que los cuerpos de los intérpretes se expongan a pleno. Algo que en esta experiencia no sucede. Los dos actores relatan bien pero esos relatos no trascienden de la manera que deberían hacerlo. No hay un cuerpo comprometido a pleno. Solo una voz que expone los matices necesarios para que el texto llegue al espectador de la mejor manera posible.