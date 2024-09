Premios Hugo 2024: la leyenda del encuentro entre Gardel y Sinatra se llevó todos los premios en una noche emotiva para el teatro argentino

Escuchar

Hace 14 años, la escena del teatro musical tiene un rito: la entrega anual de los Premios Hugo, un galardón creado y defendido por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, dos indiscutibles referentes del género, cuyo jurado repara en la amplia diversidad de propuestas que se generan en todo el país. El nombre del galardón es una clara referencia y homenaje a Hugo Midón, creador clave en todo este fascinante mapa escénico en el que los actoral se articula con lo coreográfico y lo musical en propuestas para todas las edades y gustos.

Como en entregas anteriores, conviven los grandes tanques de la escena comercial con aquellos montajes generados en el circuito alternativo y en los teatros públicos. En esta oportunidad, la ceremonia tuvo lugar en el gran auditorio del CCK. Como parte del rito de los Premios Hugo, y todos los galardones de este tipo, desde las 18 circularon por la b del antiguo Palacio del Correo los artistas que figuraban en las distintas categorías junto con el resto de los elencos, en un amplio abanico que abarca desde actores de fama y reconocimiento público a todos aquellos que, detrás de escena, hacen posible que todo este complejo andamiaje escénico llegue al público. Como telón de fondo, todo esto ocurrió en una temporada en la que el teatro musical se consolidó notablemente en la cartelera porteña como nunca había sucedido.

Agustín “Soy Rada” Aristarán y Ángela Leiva, piezas claves de School of Rock, en la previa a la ceremonia de premiación en la que ambos ganaron en sus categorías Alejandro Guyot

De antemano, por cantidad de nominaciones, partía como favorito School of Rock , con 18 nominaciones; seguido por Lexi, hablemos de dislexia, con 13; y Mamma mia!, Cuando Frank conoció a Carlitos y El Principito, con 10. A la hora de la verdad, que empezó a develarse desde las 19 y que fue transmitida en diferido por la Televisión Pública, el gran ganador de los Premios Hugo 2024 fue Cuando Frank conoció a Gardel , la producción del Complejo Teatral y productores privados, que actualmente sigue en cartel y que se alzó con siete premios , entre ellos el más importante de la noche, el de mejor musical. Pero los otros no defraudaron. De hecho, School of Rock, aquel verdadero tanque de las vacaciones de invierno, se alzó con otros siete trofeos. Con seis le siguió El Principito, que también se presentó durante ese período. Por su parte, Lexi, hablemos de dislexia y Las mujeres de Lorca, otra de las obras que está en cartel, se llevaron cinco Premios Hugo cada una. En la franja de obras infantiles y/o juveniles, Lexi y El Principito cosecharon la mayoría de los galardones en las ternas en las que participaban.

Cuando Frank conoció a Carlitos, la obra inspirada en Carlos Gardel y Frank Sinatra, que se llevó más reconocimientos en la noche del martes en los Premios Hugo Alejandro Guyot

“Cuando la comunidad artística se reúne es para festejar, entonces, somos todos ganadores”, destacó Gorlero en la presentación, y acotó: “Con cultura y con teatro, un pueblo no es desnutrido”. Después vino el segundo número musical de la noche, cuya conducción estuvo en manos de Florencia Peña, una de las ternadas (y ganadoras) por su labor protagónica en Mamma mia!, la comedida musical basada en canciones del grupo ABBA que dirige el mismo Ricky Pashkus.

Como no podía ser menos y como sucedió el año pasado con Matilda, los chicas y chicos de School of Rock, cuyos protagonistas fueron Agustín “Soy Rada” Aristarán y Ángela Leiva, fueron otros de que se fueron a sus casas con un Premio Hugo bajo el brazo. En el escenario del CCK, volvieron a tomar el poder como lo hicieron en su momento en del Gran Rex.

Uno de los tantos musicales de la noche fue una escena de School of Rock Alejandro Guyot

El primer premio especial de los Hugo lo entregó el productor Carlos Rottemberg a la gran María Rosa Fugazot, artista de amplia trayectoria en el medio. Fue entonces que la platea se puso de pie (no podía ser de otro modo). “Desde mi lugar de dinosaurio me alegra ver la cantidad de juventud y de niños que están tratando de levantar al teatro, los amo a todos”, sostuvo la gran figura, entre sorprendida y emocionada. Como en un paso de comedia, Rottemberg volvió a subir el escenario porque fue parte de la producción de School of Rock, espectáculo ganador en la categoría de mejor producción integral. “Es importante que se pueda vivir del musical, es una asignatura pendiente”, sostuvo entre otra tanda de aplausos. En el devenir de agradecimientos y emociones, vino otro número musical a cargo del elenco de Rent, que se llevó dos Premios Hugo.

Una nueva versión de Rent, a cargo de Fer Dente, fue uno de los tantos musicales de la noche Alejandro Guyot

Cuando subió Joaquín Catarineu a recibir su galardón recordó cuando, hace 10 años, asistió a otros Premios Hugo para acompañar a su padre, el gran Roberto Caterineu, a recibirlo. “Sos mi ídolo, mi referente. Estoy acá por vos”, sostuvo emocionado frente a su padre, que estaba en la platea del CCK.

Esta vez, el gran Roberto Catarineu no ganó un Premio Hugo, pero sí lo hizo su hijo, Joaquín, quien recordó a su padre y fue aplaudido por toda la platea Alejandro Guyot

El listado de los ganadores

Mejor musical: Cuando Frank conoció a Carlitos

Mejor music hall, cafe concert y/o varieté musical: Las mujeres de Lorca

Mejor musical off: Atte. tus vecinos

Mejor dirección general: Ariel del Mastro, por School of Rock; y Natalia del Castillo, por Cuando Frank conoció a Carlitos

Mejor coreografía: Vanesa García Millán, por Rent; Verónica Pecollo, por Mamma mia!

Mejor dirección musical: Nico Posse, por Cuando Frank conoció a Carlitos

Mejor libro de musical argentino: Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González, por Cuando Frank conoció a Carlitos

Mejor letras de musical argentino: Joaquín Scotta y Juan Pablo Schapira, por Atte. tus vecinos

Mejor adaptación y/o traducción de libro y letras: Natalia del Castillo y Tato Fernández, por School of Rock

Mejor música original: Nacho Medina, por Las mujeres de Lorca

Mejores arreglos musicales: Nico Posse, por Cuando Frank conoció a Carlitos

Mejor actuación protagónica masculina: Agustín “Soy Rada” Aristarán, por School of Rock; y Alan Madanes, por Cuando Frank conoció a Carlitos

Mejor actuación protagónica femenina: Florencia Peña, por Mamma mia!; y Laurita Fernández, por Legalmente rubia

Mejor actuación masculina en music hall, café concert y/o varieté musical: Joaquín Catarineu, por Tin Pan Alley, noches de Broadway

Mejor actuación femenina en music hall, café concert y/o varieté musical: Ana María Cores, por Las mujeres de Lorca

Mejor actuación de reparto masculina: Sacha Bercovich, por Rent

Mejor actuación de reparto femenina: Andy Cho, por Avenida Q

Mejor interpretación masculina en ensamble: Alejandro Vázquez, por School of Rock; y Juan Martín Giménez, por Avenida Q

Mejor interpretación femenina en ensamble: Carmen Mesa, por Las mujeres de Lorca

Mejor dirección vocal: Eugenia Gil Rodríguez, por Rent

Mejor producción integral: MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos y Tomás Rottemberg y Preludio Producciones, por School of Rock

Revelación masculina: Patricio Coutoune, por Gayola en París

Revelación femenina: Ángela Leiva, por School of Rock

Mejor diseño de vestuario original: Javier Ponzio, por Mujercitas

Mejor diseño de escenografía original: Gonzalo Córdoba Estévez, por Cuando Frank conoció a Carlitos

Mejor diseño de caracterización: Feliciano San Román, a cargo de las pelucas y maquillaje de La caja mágica

Mejor diseño de luces original: Agnese Lozupone, por Las mujeres de Lorca

Mejor diseño de sonido original: Eugenio Mellano Lanfranco, por School of Rock

Mejor espectáculo musical para un solo intérprete: Gayola en París, con Patricio Coutoune

Mejor dirección en musical off: Rubén Viani, por Atte. tus vecinos

Mejor interpretación masculina en musical off: Diego Bros, por un Un tango italiano

Mejor interpretación femenina en musical off: Rosana Laudani, por Un tango italiano

Mejor dirección en musical infantil y/o juvenil: Eduardo Gondell, por El Principito

Mejor coreografía en musical infantil y/o juvenil: Laura Cattalini “Catta”, por El Principito; y Margarita Fernández, por Moliendo a Molière

Mejor libro en musical infantil y/o juvenil: Delfina Perri, por Lexi, hablemos de dislexia

Mejores letras en musical infantil y/o juvenil: Delfina Perri, por Lexi, hablemos de dislexia

Mejor música original de música infantil y/o juvenil: Raquel Ratti y Eduardo Frigerio, por El Principito

Mejor interpretación femenina en musical infantil y/o juvenil: Luján Blaksley, por Lexi, hablemos de dislexia

Mejor interpretación masculina en musical infantil y/o juvenil: Luis Rodríguez Echeverría, por El Principito

Mejor producción en musical infantil y/o juvenil: Club Media, Aleph Media y Carlos Mentasti, por El Principito

Mejor diseño de escenografía en musical infantil y/o juvenil: Mariano Smaldini, por El Principito

Mejor diseño de vestuario en musical infantil y/o juvenil: Gustavo Alderete, por Lexi, hablemos de dislexia