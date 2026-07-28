Rating: cuánto midió la emisión especial de los Premios Pinti en pleno prime time

Ya pasó una semana desde que finalizó el Mundial de fútbol que le dio a la pantalla chica un veranito en materia de rating. Terminado este enorme evento, la televisión volvió a la triste realidad en la que hay que esforzarse por lograr una décima. Pero además, hubo un dato que encendió todas las alarmas: Gran Hermano, el único ciclo que obtenía promedios de dos dígitos, se acomodó en uno. Y si la gran apuesta de Telefe obtiene esas métricas, ¿qué le puede quedar al resto de la programación?

La competencia de este lunes se recalentó por la transmisión de los Premios Pinti. La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (Aadet) celebró la primera edición de este nuevo reconocimiento que distingue la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino. La ceremonia se realizó en el Teatro Colón, con conducción de Agustín Aristarán y la transmitió eltrece.

A las 21 comenzó la alfombra roja con 5,9 puntos, segunda en la franja, conducida por Sofia Kotler y Flor Ferrero, por la que desfilaron todos los protagonistas de la noche. Un jurado especialmente convocado para esta primera edición definió las nominaciones en las 19 categorías del premio, aportando una mirada plural, independiente y diversa sobre la temporada. Como resultado de ese proceso, quedaron definidos los cinco candidatos de cada uno de los rubros que distinguen a producciones, artistas y equipos creativos que estuvieron en cartel entre agosto de 2025 y julio de 2026.

A las 21.40 arrancó una nueva edición de Pasapalabra con un piso de 8,9 puntos, liderando la franja. En el ciclo de Iván de Pineda se enfrentaron Silvia Fernández Barrio, Valeria Archimó y Marcelo Iripino versus la señorita Bimbo, Melody Luz y Emily Lucius. Por su parte, la alfombra roja de los premios Pinti llegó a los 6,4 puntos, mientras que LAM cosechó 4.1 y Bendita conducido por Rocío Marengo, en reemplazo de Edith Hermida que está de vacaciones, obtuvo 3,2.

Pasadas las 22 empezó la ceremonia desde el Teatro Colón con la conducción de Agustín Aristarán con un piso de 5,4 puntos, segundo en la franja. Luego de un musical de apertura que protagonizó el conductor, empezaron con la entrega de premios. Entre ellos ganaron la obra Suavecita como mejor unipersonal, Lucía Aduriz como actriz de reparto y Mariano Saborido como actor. Alejandra Radano, mejor actriz en musical; Lorena Vega, mejor actriz de drama y Roberto Peloni, como actor, entre otros. Además se hicieron tres homenajes: Trayectoria en Actuación Teatral Femenina a Moria Casán y Masculina a Guillermo Francella y en Producción Teatral a Carlos Rottemberg. La transmisión se ubicó segunda en la franja aunque después de las 23 se mantuvo entre los 4 y 5 puntos.

Pasadas las 22.35 comenzó la gala de eliminación de Gran Hermano con el piso de 12,4 puntos que le dejó Pasapalabra. En la cuerda floja estaban Tamara Paganini, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Mariela Prieto. Si bien la casa se vio revolucionada por la llegada de participantes de diferentes generaciones que le dieron un poco de aire al reality, las internas y enfrentamientos siguen a flor de piel. En los primeros minutos, el Big despidió a Romina Uhrig y, luego, Santiago del Moro anunció que Tamara era la primera salvada con el 2% de los votos. El segundo en bajar de la placa fue Hassen con el 2.3%, seguido de Mariela con el 7,3%. Cola y Majluf quedaron a un paso de irse y, finalmente, con el 77.2 % el joven abandonó el juego. El reality de convivencia de Telefe lideró la noche con un pico de 12,7 puntos, beneficiado por la ausencia de los programas de Guido Kaczka y Mario Pergolini.

En cuanto al resto de los canales, BTV con el resumen del día quedó tercero con un pico de 2,8 puntos y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago llegó a los 2. Más tarde, Pasó en América y TL9 Denuncia disputaron el tercer lugar con 1,6 y 1,3, respectivamente.