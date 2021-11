Renacer: el tango danza vuelve a la calle Corrientes después de un largo paréntesis

Catorce parejas de baile de primer nivel, tres cantantes de buena trayectoria y la famosa orquesta rusa Tango en vivo: esa es la propuesta integral de Renacer, el espectáculo de la compañía Tango 01 que debutó en la calle Corrientes el pasado 27 de octubre. Con dirección de Carlos Vera (capitán de danza en Forever tango por más de quince años y nominado en dos oportunidades a los premios Tony Awards) y Fernando García (también autor de la obra), más el aporte clave de Fernando Gracia (campeón mundial de Tango Escenario en el Tango Secrets Festival de 2007) y la capitana de danza Laura “Laly” Torres, este espectáculo (en el que aportan voces la exBandana Lissa Vera, Vanina Tagini y Esteban Riera) se puede ver todos los miércoles a las 21 en el Teatro Multiescena.

“Renacer es una palabra que hoy me pega bastante fuerte -dice Fernando Gracia-. Sobre todo porque literalmente todo el sector artístico, en especial el del tango danza, estuvo prácticamente muerto con la pandemia. Lo que buscamos con este espectáculo es plantar un estilo propio. El tango de por sí es una fusión, nació a partir de la influencia de distintos géneros y es un baile popular. No hay una regla, nadie tiene ‘la verdad’. La belleza está en la diferencia y en el hecho de ser auténtico, fiel a uno mismo. Yo no soy el mismo con cada persona que me toca bailar ”.

Algo parecido opina su compañera, Laly Torres: “Después de la incertidumbre que vivimos los artistas con la pandemia, claro que la palabra renacer tiene un significado muy especial -subraya-. Vamos recuperándonos de a poco. Fernando y yo veníamos trabajando en casas de tango y en giras con un orden, un programa muy estructurado, y todo eso de repente se paralizó. En un momento empezamos a preguntarnos ‘¿de qué nos disfrazamos?’. Pasamos por momentos anímicos complicados y tuvimos que reinventarnos, renacer, justamente, a través de este show que craneó Fernando. La idea de ser originales en lo que hacemos tiene que ver con una búsqueda que lleva mucho tiempo, con encontrar quién sos, qué querés dejar a través de lo que hacés. Cuando uno tiene eso claro, los movimientos del cuerpo automáticamente empiezan a ser propios, originales. Es una disciplina que requiere mucho esfuerzo y dedicación . El tango danza tiene muchas técnicas, hay muchos maestros con información muy diversa, hay muchas herramientas para ir gestionando un estilo de baile”.

Para Gracia y Torres, el tango sigue siendo un género muy vivo, aún cuando los dos sienten que hoy le falta un mayor reconocimiento en Argentina: “Tenemos artistas argentinos que son muy valorados en el exterior y a los que acá se les presta menos atención -sostiene Fernando-. Como dice el refrán, en casa de herrero, cuchillo de palo”. Para ellos, el secreto de su arte está directamente relacionado con la capacidad de llegar al espectador: el impacto emocional que necesariamente complementa la destreza técnica: “Si no llegás al corazón del que viene a verte bailar, tenés un problema”, asegura Laly. “El que nos está observando debería tener ganas de meterse a bailar con uno de los dos integrantes de la pareja -añade-. Eso es lo que queremos generar. La exigencia principal de nuestro trabajo hacer florecer las emociones en un par de minutos de baile”.

El otro gran desafío hoy por hoy es conseguir que la gente, luego del largo paréntesis que provocó el Covid-19, vuelva a las salas. “Al margen de la pandemia, vivir en la Argentina es en la actualidad una apuesta fuerte, una señal de confianza en el país -resalta Gracia-. Tenemos que reinventarnos, salir de las zonas de confort, estar incómodos”. Su compañera refuerza la idea: “Este contexto provocó una lógica inestabilidad emocional en los artistas. Por eso queremos renacer, por eso este espectáculo se llama así. Nosotros trabajamos mucho con el turismo: Japón, China, Estados Unidos, Brasil… Al estar tanto tiempo esa posibilidad anulada, los productores tuvieron muchos problemas. Es una gran responsabilidad producir un espectáculo como el nuestro en esta situación tan especial. Este show renovado y en coproducción con Rusia es un mensaje de esperanza”.