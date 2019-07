Más que real: el divertido sueño de la pareja ideal

Mónica Berman SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2019

Más que real / Libro: Laura Manzini / Elenco: Laura Manzini, Diego Bros / Escenografía: Fernando Díaz / Coreografía: Diego Bros / Luces: Carlo Argento y Emiliano Samar / Dirección: Emiliano Samar / Sala: Belisario, Corrientes 1624 / Funciones: sábados, a las 22.30.

La empleada pública que recibe a los espectadores parece abrir un camino a la parodia. Un estereotipo ya conocido a través de muchos años de televisión. Es una mujer de mediana edad y como su vida, evidentemente, no la convence, se construye un compañero ficcional que responde, en principio, a sus expectativas. Un hombre hecho a la medida de sus sueños. Claro que cuando los sueños se encarnan en la vida real ya no responden a los ideales, sino que se manejan con autonomía. En esa situación aparece la protagonista de esta historia. No se la encuentra feliz con su deseo convertido en realidad, sino que se la ve luchando por desprenderse de él.

Más que real se articula en la tensión entre un planteo con anclaje referencial: una mujer insatisfecha y conflictuada que para completarse proyecta un hombre ideal (después se puede discutir si la ficción va a seguir planteando siempre que la ausencia de un varón en la vida de una mujer puede ser su sufrimiento, y su presencia, un consuelo) y la construcción de la situación, los personajes que propone Diego Bros y toda una serie de signos que llevan a una fórmula cercana al absurdo. Con recursos económicos y profundamente eficaces se construye el espacio escénico. Laura Manzini y Diego Bros son dos magníficos intérpretes que sostienen con su talento esta propuesta, que incluye números musicales y que provoca en el público francas carcajadas. La puesta de Emiliano Samar, que parecía orientar su camino a la parodia, se instala en un universo que abre la puerta a otras emociones y que sorprende hacia el final.