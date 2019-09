Casados con hijos estará en el Gran Rex

Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

Anticipo

La versión teatral de Casados con hijos ya tiene fecha de estreno: el 12 de junio de 2020, en el Gran Rex. Serán dos funciones diarias por la tarde, con la posibilidad de una tercera función a la noche, hasta fines de agosto. Ya están confirmados sus seis protagonistas: Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, Érica Rivas y Marcelo de Bellis. Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón -adaptadores del formato internacional de la serie en la Argentina-, escribirán la comedia teatral, en la que Pepe, Moni, Paola y Coqui Argento, junto a sus vecinos María Elena y Dardo Fuseneco, serán los protagonistas de una nueva historia. El productor Gustavo Yankelevich ya está cerrando los contratos.

Un popurrí de noticias

Música

Regreso: Green Day, gira y disco nuevo

Se anunció que el año que viene se realizará una de las giras conjuntas más grandes los últimos tiempos: Green Day, Weezer y Fall Out Boy se unirán para una serie de shows en el Reino Unido el próximo verano, y como aperitivo, Green Day anunció su nuevo álbum Father Of All... y compartió una canción en las redes; mientras tanto Weezer sigue en publicando nueva música con "The End Of The Game' y Fall Out Boy se unen con Wyclef Jean para "Dear Future Self (Hands Up)".

Cine

Stranger Things

Debut para Netflix: De Stranger Things a crear su película

Después del éxito de la serie Stranger Things, Millie Bobby Brown vuelve a aliarse con Netflix en A Time Lost. La joven producirá junto a su hermana Paige Brown su primera película para ese servicio de streaming. La idea original del film y es de las hermanas y la producción correrá a su cargo, según informa Deadline. En tanto, Anna Klassen será la encargada de escribir el guión de la película que narra la enemistad de dos familias de Long Island que llega a un punto crítico cuando una de sus hijas adolescentes es diagnosticada con cáncer.

Música

Confesión en redes: Balvin reveló que padece ansiedad

A través de un video, J Balvin sorprendió a todos sus fanáticos con una confesión inesperada relacionada a su salud: el cantante de reggaetón reveló que padece trastorno de ansiedad y generó gran repercusión en sus redes sociales. "Voy a tocar un tema del que pocas personas hablan", comenzó hablando a cámara, en referencia a este padecimiento. "Cuestiónense o busquen ayuda profesional. Los psiquiatras no son para locos, más loco es no salir de esto", expresó.

Hollywood

#Metoo: Paltrow, una heroína del caso Weinstein

Gwyneth Paltrow estaba decidida a "hacer caer" al productor cinematográfico Harvey Weinstein y jugó un papel central en la investigación periodística de The New York Times que descubrió la larga lista de víctimas de acoso sexual del magnate hollywoodense, según revela el libro She Said, de Megan Twohey y Jodi Kantor, ganadoras del Pulitzer por el trabajo. Paltrow era la mayor estrella de Miramax cuando fue abusada por Weinstein, a los 22 años. No sólo decidió contar su historia a las periodistas, sino que ayudó a convencer a otras estrellas para que compartieran las suyas al diario norteamericano.

Música

Adelanto: El capítulo Spinetta de la serie Bios, cada vez más cerca

Un nuevo anticipo con testimonios de Fito Páez sobre Luis Alberto Spinetta fue difundido por la señal de cable National Geographic como parte de la serie Bios, dedicada al recordado artista, que será emitido el 29 de este mes. En el adelanto, puede verse al músico rosarino sentado a un piano en diálogo con Catarina Spinetta, una de las hijas del homenajeado, mientras recuerda el primer encuentro entre ambos artistas. "Nos encontramos de casualidad en la avenida Santa Fe y Riobamba. Fue un encuentro hermoso, lo abracé y le dije: 'Te quiero Luis, no soy nada sin vos'", relata el rosarino. También recuerda la famosa anécdota de ese día en la que al verlo le preguntó: "¿Vos sos vos?", y recibió como respuesta la misma pregunta. La relación entre Spinetta y Fito dejó como saldo el disco conjunto La La La, de 1986. Este pequeño adelanto se suma a otros dos difundidos días atrás, uno de ellos con imágenes de Spinetta en la intimidad con sus hijos y otro con el recuerdo de Ricardo Mollo.