Teatro, música y títeres para la diversión de las familias

El hombre que perdió su sombra

Un pacto fáustico aceptado por un hombre que ambiciona riqueza y ascenso social lo lleva a perder su sombra. Se convierte así sin haberlo previsto en alguien extraño, carente de una referencia que por tan normal recién se hace notoria en su ausencia. Rico, pero sin amor, buscará recuperar la sombra perdida. Sobre un cuento del autor romántico franco-alemán Adalbert von Chamisso se desarrolla la obra de Eleonora Comelli y Johanna Wilhelm, estrenada antes de la pandemia en el Cervantes, con un gran despliegue visual y música en vivo.

Viernes y domingos a las 19, en el Microestadio de Tecnópolis, Entrada libre con reserva previa.

Lucrecia rompe todo

La visita de la paisana Angelina a la ciudad con su planta Dorotea sorprende a Inocencia y Lucrecia. Esta última hará todo lo posible para apoderarse de la planta, para lucrar con ella buscando la complicidad de Inocencia. Una obra de Ricardo Talento en una puesta en escena del grupo uruguayo Teatro del Arca, que aporta con humor un mensaje ecologista y de reflexión sobre los valores que marcan la conducta humana, en el marco del 6° Festival Internacional Teatro de Grupos Knots-Nudos-Nós

Sábado, a las 19, en el Celcit, Moreno 431. Entradas por Alternativa Teatral, a un valor solidario voluntario.

Rayos y centellas

Un tornado de rock elevará su sonido demoledor y bailable desde el escenario bajo la autopista en La Boca. La banda Rayos y Centellas deberá confrontar a puro rock con el peligro de una invasión extraterrestre. El humor y los efectos multimedia le agregan tonalidades al recital del grupo liderado por Gustavo Libedinsky, un precursor de los ritmos rockeros entre los chicos desde sus tiempos al frente de Papando Moscas.

.Sábado a las 19, en el Auditorio Bajo Autopista de Usina del Arte, Caffarena 1. Entrada libre con reserva previa.

Pequeño dragón a volar

Salir del nido es una de las mayores aventuras, matriz de todas las que le siguen en la vida. El pequeño dragón duda, tiene sus temores, pero cuando da el salto se le abren las puertas a un mundo sorprendente. La Compañia de Títeres El Yeite llevan a escena ¡Pequeño dragón a volar!, un cuento de Graciela Pérez Aguilar, con un sentido muy preciso de los tiempos de los más pequeños, con intensidad emotiva y humor.

Martes 18, a las 17.30 en la Plaza Benito Nazar, Olaya y Antezana, y a las 19.30 en el Parque La Isla de La Paternal, Av. Constituyentes y Chorroarín. Entrada libre.

Bichitos

El cumpleaños de la mariposa es motivo de gran festejo en el bicherío. Pero Gusanito se siente excluido, al no tener alas, no puede llegar al lugar de la celebración, al igual que algunos otros amigos que no vuelan ni caminan. Toda ayuda por ganar altura será en vano... hasta que la misma naturaleza aportará en el momento indicado una salida para la situación. Títeres de varilla de atractiva dinámica, en una obra para los más chicos, dirigida por Mariel Lewitan.

Jueves 20, a las 17.30 en la Plaza Alemania, Av. Libertador y Cavia, y a las 19.30 en la Plaza Unidad Latinoamericana, Av. Medrano y Costa Rica. Entrada libre.

Maléfica, una bella en apuros

No haber sido invitada una vez, vaya y pase. Pero a la segunda, estalla la furia de Maléfica. Porque no hay nada que le guste más que bailar en las celebraciones de palacio. Héctor Presa, al frente del grupo La Galera Encantada indaga en la motivación del hada marginada, lleva con humor al espectador a ponerse en el lugar del otro (o la otra, en este caso), en no dar por sentada que la única lógica es la de los relatos establecidos.

Sábados, a las 18, en el escenario al aire libre del Museo Sívori, Cuba 2150. $ 450, por Alternativa Teatral.