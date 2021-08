Ubú patagónico, la desmesura como signo escénico

★★★ dramaturgia y dirección de Mariana Chaud, Con Marcos Ferrante, Santiago Gobernori, Nicolás Levín, Fernando Tur y la misma Chaud. Coreografía: Luciana Acuña. Música original: Pablo Dacal. Diseño de iluminación: Matías Sendón. Diseño de vestuario: Gabriela A. Fernández. Diseño de espacio y objetos: Gabriel Baggio. Teatro Sarmiento. Funciones de jueves a domingos, a las 20. Duración: 60 minutos. Clasificación: Buena.

La obra que abre la retrospectiva de Mariana Chaud se estrenó en 2014, en el Cultural San Martín. Tuvo como punto de partida Ubú rey, de Alfred Jarry y su decálogo acerca del teatro. A fines del siglo XIX y principios del XX, el señor en cuestión fue el creador de la patafísica y se lo considera como el antecesor del teatro del absurdo. Su producción está definida por el humor, por la desmesura, por su propia neológica. Chaud se hace cargo de ese mundo y lo lleva a la escena en un montaje plagado de citas a Jarry, referencias, quiebres permanentes y una la fisicalidad jugada al máximo al servicio siempre de lo desbocado.

Hay una primera parte, una segunda y muchas partes con derivas insospechadas. El resultado final es una propuesta que en muchos momentos el espectador puede llegar a perderse así haya leído o no las obras de aquel señor de la vanguardia y la ruptura. Pero hay algo cierto en todo el tránsito de este Ubú patagónico: la potencia, la entrega, la versatilidad y la organicidad interna que crean en escena los cinco intérpretes. Y no están solos ante semejante desafío: el equipo creativo en su totalidad (desde lo coreográfico hasta la puesta de luces pasando por el diseño de objetos) se convierten en los aliados fundamentales para este viaje inclasificable. En todo momento, vendrá un giro insospechado o una microescena que vuelven a abrir las puertas de ese mundo poético.

Queda pensar que, tal vez, no sea el mejor título para abrir la retrospectiva si se piensa en el marco de un ciclo que, desde sus inicios, se la pasó generando y aumentando su audiencia nativa. No era lo planificado, pero la pandemia, su propia neológica, así lo determinó. Sea como sea, a Ubú, tal vez al Rey o el patagónico o la misma Chaud, no le preocupa lo que digan de él (el mismo texto lo dice). De otra forma no se podría haber realizado esta desmesurada propuesta cargada de capas.

LA NACION