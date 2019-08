Última chance para ver cinco obras musicales

Chorus Line

Como si sus producciones se hubieran puesto de acuerdo, mañana, bajarán de cartel al mismo tiempo Chorus Line, Hair, Una vez en la vida, Camarera y La llamada, dejando a Cabaret como única sobreviviente de este año en el que una porción de Broadway desembarcó en Buenos Aires

Ya desde finales del año pasado se anunciaba que 2019 sería el año de los musicales. Curiosamente subiría a escena un puñado de costosas producciones en medio de la peor crisis teatral que sacude a Buenos Aires. No hace falta señalar que el género suele ser mucho más caro para realizar que una obra convencional, no sólo por decorados y cantidad de gente, sino también por músicos, micrófonos y demás cuestiones técnicas que son imprescindibles para lograr cierta excelencia. Era arriesgado, pero también los productores apostaron al creciente público amante del género.

Lo cierto es que los musicales fueron golpeados como todas las obras de la cartelera comercial, aunque no podría decirse que fueron fracasos a juzgar por la media de espectadores que tuvieron, en comparación con otras propuestas. Cabaret, de Masteroff, Kander y Ebb, que sube a escena en el Lola Membrives, es el único que lidera la taquilla, sobre todo por cantidad de funciones y valor de la entrada. No nos olvidemos que la tabla de ranking de Aadet (Asociación de Empresarios Teatrales) se mide por recaudación, no por cantidad de espectadores.

Como si se hubieran puesto de acuerdo, el resto de los grandes musicales que engalanaron la cartelera porteña terminan mañana, todos al mismo tiempo. Chorus Line, obra maestra de Michael Bennett dirigida por Ricky Pashkus, que se estrenó a principios de año con mucho suceso en el Maipo y pasó al Metropolitan en los últimos meses, tendrá sus últimas funciones hoy, a las 20; y mañana, a las 21.15. Otro clásico, Hair, de Gerome Ragni, James Rado y Galt MacDermott, dirigida por Pablo Gorlero, celebró sus 50 años desde su estreno en Broadway con un estruendoso paso por la Ciudad Cultural Konex. Hoy y mañana, a las 21, en Sarmiento 1551.

Otros dos títulos fueron de la mano de la misma producción: Julieta Kalik y Pablo del Campo: Una vez en la vida ( Once) y Camarera, obras que remiten al nuevo musical de Broadway. La primera, una joya dirigida por Julio Panno, tiene funciones hoy, a las 22.30; y mañana, a las 20.45. En tanto Camarera, dirigida por Natalia del Castillo, bajará de cartel con funciones hoy, a las 19.45; y mañana, a las 18.

La llamada es la novedad llegada de España, un musical de culto de Los Javis con la dirección de Emiliano Dionisi, que subió a escena en el Teatro del Globo (Marcelo T. de Alvear 1155), se despide hoy a las 21 y mañana a las 20.30.

