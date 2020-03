Un balance de la experiencia de cruce del "on" y el "off" teatral

Claveles rojos, de Luis Agustoni, una de las favoritas del público

El tránsito de las diez obras del circuito independiente que desde hace dos meses están en la cartelera del Metropolitan ha sido muy positivo para los artistas y para esa sala comercial

Alejandro Cruz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de marzo de 2020

La apuesta del ciclo Verano Off en el Met, en la que 10 reconocidas obras estrenadas en el circuito alternativo probaron suerte en un sala eminentemente comercial, está llegado a su fin. En perspectiva es la primera vez que una sala de Corrientes durante 10 semanas da cabida a este tipo de trabajos que se apartan de lo lógica y los lenguajes vinculado con el teatro comercial. En verdad, hubo, por lo menos, un antecedente: cuando en 1981 un comando puso una bomba que destruyó al teatro Picadero, otra sala que actualmente programa del circuito alternativo, las 21 obras de creadores de la escena independiente que formaron parte de la primera y mítica edición de Teatro Abierto se mudaron al Tabarís, que era la sala del teatro de revistas y la picaresca.

Por suerte, los tiempos son otros. Esta vez el desplazamiento es producto de una decisión curatorial impulsada por Jon Goransky, director del Metropolitan Sura desde que fue adquirido por el Grupo La Plaza. Entre las 10 obras seleccionadas (del ciclo formaron parte otras dos que fueron estreno) estuvo Petróleo , la creación de Piel de Lava que nació en la escena pública. Como viene sucediendo desde su estreno volvió a llenar las 500 butacas disponibles por función. Hicieron solamente ocho funciones (la mayoría hizo diez) porque una de las actrices, Pilar Gamboa, está por dar a la luz. Pero, claro, el éxito de Petróleo ya no sorprende a nadie.

La savia , de Ignacio Sánchez Mestre con la actuación de Mirta Busnelli, alcanzó un promedio de 220 espectadores. El éxito de este otro espectáculo que se estrenó en la escena pública quizá tampoco sorprenda tanto ya que Busnelli ha protagonizado varias obras en el circuito comercial. Aunque, hay que dejarlo en claro, la presencia de una actriz reconocida (y de enorme talento como es ella) no necesariamente da sus resultados en la boletería. Entre las otras obras que se estrenaron en el off se destaca el promedio que alcanzó Claveles rojos , de Luis Agustoni. "Inicialmente creí que era la más disruptiva del ciclo porque es la propuesta más clásica y porque ya lleva 10 temporadas en cartel. Extrañamente, o no, fue de las que mejor funcionó en cuanto a venta de entradas y fue la que acaparó el amor de los técnicos, aspecto que siempre respeto mucho", reconoce Jon, el gestor de esta jugada que puso en diálogo los dos circuitos. Otra obra disruptiva fue Coreomanía/no puedo parar , de Josefina Gorostiza. Es que no es para nada común que una propuesta de una coreógrafa de la escena independiente se programe en una sala de la avenida Corrientes. Sin embargo, superó el promedio de los 110 espectadores por función. "Tuvo tanto venta del valor normal, 800 pesos, como de las promociones. Y tuvieron mucha venta producto del empuje que le puso la misma compañía", reconoce el señor del Met. Hubo otra perlita: Ojalá las paredes gritaran . Esa versión de Hamlet creada por Paola Lusardi fue la que tuvo mayor porcentaje en lo que hace a la ocupación de sala por función. Claro que, en vez de manejar un promedio de 370 butacas que salen a la venta, actores y público se ubicaron en el escenario porque así lo requiere el trabajo. De las 125 localidades que se pusieron en venta en las ocho funciones realizadas, siempre llenaron.Según los números que maneja Jon Goransky el boca en boca hizo que se dibujara a lo largo de estas 10 semanas una curva ascendente que solo flaqueó durante el tiempo del FIBA. En esta apuesta, más allá de la selección artística, se tomaron varias decisiones: cuidar el precio de localidades (de los 1400 a 1500 pesos que maneja la escena comercial se bajó a la franja de los 500 a los 800), el mismo Met se encargó de publicitar al ciclo apartándose de la lógica de oficiar solamente como productor que alquila la sala y, desde lo discursivo, inteligentemente se evitó el concepto de "llegar" a Corrientes y se optó por la expresión "ahora" en la calle Corrientes.

Victoria Hladilo es la directora de La sala roja , espectáculo que se estrenó en 2013 y que, en su tránsito, pasó por El Camarín de las Musas, Timbre 4 y el Chacarerean Teatre. En diálogo con LA NACION aporta su experiencia como parte del ciclo. "Fue todo un aprendizaje y un trabajo aún en lo que hace a la comunicación, a la difusión. El promedio de público aumentó y como el valor de la entrada es mayor al precio del circuito alternativo el rédito económico para la cooperativa también fue mayor. Pero también implicó mayor trabajo. Y debo reconocer que fue una especie de mimo trabajar en el teatro comercial y todo fue muy cuidado desde el simple hecho de que el equipo del Met nos arme y desarme la escenografía", cuenta sobre este ciclo que termina el domingo de la semana próxima y que se completa con las obras La Pilarcita , de María Marull; El romance del Baco y la vaca , de Gonzalo Demaría con Marco Antonio Caponi; Delia , de Sebastián Suñé, con Leticia Siciliani; y La fiesta del viejo , de Fernando Ferrer.

El corrimiento generó otro efecto que ya ha sucedido cada vez que una sala comercial programa a obras del circuito independiente: la inquietante mezcla de público. La misma Pilar Gamboa lo reconocía en una nota de hace algunas semanas. "Es interesante ver a señoras de tapado en la platea y que, en el medio de ese olor a perfume de freeshop, estén los estudiantes de actuación. Se arma un cruce de lenguaje que es interesante transitar siempre. Todo me da aventura y cero prejuicio", apuntaba.