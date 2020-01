Señalada como la responsable de haber bajado a Nico Reydel de la obra de teatro, Thelma Fardin respondió a las acusaciones Crédito: Instagram

A menos de un mes de haber arrancado la temporada de verano, un nuevo escándalo explotó en Mar del Plata. Esta vez la protagonista del conflicto es Thelma Fardin, acusada de haber echado a su compañero Nico Reydel de Fuera de línea, la obra de teatro que estaban haciendo juntos en la "ciudad feliz".

Si bien por contrato no puede contar detalles, el instagramer pasó por Los ángeles de la mañana y señaló directamente a su compañera de haberlo bajado de la obra. "Yo nunca abandonaría un trabajo. No puedo especificar por contrato si me echaron o me fui porque me hicieron firmar confidencialidad, pero sí puedo decirte que soy un apasionado de lo que hago, que estaba muy feliz con este proyecto, que quería actuar todo el verano. Ensayamos mucho pero duró poco", comenzó diciendo Reydel.

En cuanto a los motivos que pudieron haber provocado su desvinculación de la obra, explicó: "Cuando me convocaron, el productor me preguntó si yo me llevaba bien con Thelma porque cuando le comunicaron a ella el elenco dijo que prefería no trabajar conmigo. No sé los motivos. De hecho, le dije en ese momento al director: '¿Cómo puede ser, si ella me escribió hace 10 días para pedirme el contacto para comprar seguidores?'", contó el experto en redes sociales y licenciado en Comunicación Social.

"No me voy a hacer el moralista, cada uno hace lo que quiere con sus redes sociales. El punto es que me sorprendí de que me estuviera pidiendo un favor a mí en la misma semana que le estaba diciendo al productor que no quiere trabajar conmigo. No me pareció y le mandé un mensaje a ella: 'Che, Thel, qué bueno que vamos a laburar juntos', y ella conmigo todo bien'", agregó.

Molesto por la situación, el influencer -que ya fue reemplazado por Balthazar Murillo- relató cómo fue su paso por la obra. "Ensayé dos meses y medio y estuve 10 o 15 días, esperaba estar mucho más. Que me venga a ver mi familia, mis amigos. No me lo esperaba. El domingo cenamos todos juntos después de la obra y ahora me clavaron un afiche en la jeta, me sentí muy mal (.). Yo, cuando laburo, me pongo la camiseta. Me han pedido que volantee en la puerta del teatro, que los ayude a armar y desarmar la escenografía, que consiga pasajes para viajar toda la temporada y obviamente soy un apasionado del laburo e hice todo lo que pude. No tuve problemas con nadie, admiro al elenco", advirtió.

Tras asegurar que con Thelma se conocen desde chicos, confesó que hay cosas que no comparte con su colega. "Nos conocemos desde los 14 años, tuvimos un estudio de actuación juntos. Nos conocemos mucho. Dejamos de ser amigos por temas personales. No comparto su forma de desenvolverse en ciertas cosas, tiene que ver con maneras de laburar en el estudio", disparó sin filtro.

Frente a las versiones que aseguran que a la actriz le habría molestado que él sea más aplaudido que ella, Reydel aseguró: "Yo la obra ya la había hecho hace cinco años, estaba re cómodo. Me parece ridículo echar a un compañero por ser más aplaudido. Cada personaje ilumina al otro".

La palabra de Thelma Fardin

Tras confesar que está feliz de estar haciendo teatro en Mar del Plata, la protagonista de Fuera de línea aseguró no estar al tanto de las razones por las cuales su compañero fue desvinculado.

"Me llevo súper bien con Nico. Es más cuestión del productor que también es el director y dramaturgo de la obra. Sé que han tenido sus diferencias. No sabía que yo estaba en medio de esto, no paso nada entre nosotros. Le mande mensaje y todo", aclaró Fardin, sin entender demasiado por qué el influencer la señaló como la responsable de su desvinculación.

Y enseguida, lanzó una posible hipótesis por la cual Nico ya no está en el elenco: "Fue más una decisión del productor y sé que él estaba con un tema de tiempos también, con sus proyectos", advirtió la actriz.