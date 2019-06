El gerente de programación de eltrece habló con Jorge Lanata sobre su visión de la grieta entre los artistas

Adrián Suar fue el invitado de esta semana del ciclo de entrevistas de Jorge Lanata en TN, Hora 25, e hizo incisivas declaraciones con respecto a su relación con los artistas kirchneristas y también analizó la crisis por la que pasa la televisión abierta en términos de rating.

"Durante el kirchnerismo vi cosas que no me gustaron y lo transmití. Había mucha agresividad, cierto autoritarismo, formas que no me gustaban y sentí que lo tenía que decir desde mi lugar", dijo el gerente de contenidos de eltrece cuya productora, Pol-ka está por cumplir 25 años. En ese sentido explicó cómo trabajó en la producción de sus ficciones en el marco de la grieta.

"Yo no colaboré en la locura que proponían desde el kirchnerismo. De hecho, en el momento más difícil del kirchnerismo, en eltrece trabajaban los actores K, que puteaban a este canal (...) Yo pensaba ´¿putean y vienen?´. Me parecía raro, pero sentía que le hacía muy bien al canal. Yo contrato talento, esa es mi ideología. Ahora, me decís que me putean a mí, a Pol-ka... tampoco soy ´Sor Teresa´. Si me insultás, afuera, tomátela", agregó.

"Con el tiempo me di cuenta de que lo que piensan los actores, ya sean K o de extrema izquierda o derecha, está relacionado con su ideología, pero también con qué mamaron desde chicos, con qué les pasó a sus padres, con sus realizaciones personales y sus frustraciones", explicó.

Sobre el rating. En cuanto al tema que preocupa a muchos canales por el bajo rating que impera hace unos años y que va decayendo aún más con las ofertas de plataformas como Netflix, Suar dijo: "La TV abierta todavía tiene mucha vida, depende mucho del contenido. Ya no es como 25 años atrás que ponías un programa medio flojo y te aguantaba, lo veían. Hubo una baja del encendido de diez puntos (...) Lo que pasa en la TV marca agenda".

Por otra parte, el actor realizó una autocrítica de los contenidos que produce y rescató las ficciones como algo que el público valora: "El año pasado hubo una mala programación. No me fue bien, no le encontré la vuelta y el canal bajó. Pero este año con Argentina, tierra de amor y venganza crecimos cuatro puntos en el prime time. Me doy cuenta que lo que tengo que mejorar es el contenido porque la ficciones continúan generando interés".