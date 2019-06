Agustín Monzón: "No cargo con culpa mi apellido"

El joven actor participa en la serie que retrata la vida de su abuelo, el fallecido campeón mundial argentino Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de junio de 2019 • 20:16

Agustín Monzón, nieto del fallecido boxeador santafesino, está promocionando su participación en Monzón, la serie, que se estrena el 17 de junio por Space. Por eso, el joven actor fue invitado a Incorrectas y habló sobre su historia y el modo en que la figura de su abuelo los marcó para siempre.

"Tuve una educación llena de amor, en mi casa, con mi familia. Nunca me pesó mi apellido. Soy afortunado de pertenecer a una generación en la que saben diferenciar quién fue mi abuelo deportivamente y en lo personal. El también pasó por muchas miserias. Y yo soy otra persona, su nieto, del siglo XXI", explicó el hijo de Silvia, una de las hijas de Carlos Monzón.

Agustín contó que dejó su Santa Fe natal para venir a estudiar teatro a Buenos Aires. "Le agradezco a mi mamá por mi crianza. Una mamá que siempre me bancó y me apoyó en todo. Me decía que no me guardara nada. Por ahora vivo en un hostel y comparto habitación con dos venezolanos y un colombiano. Y estudio teatro en Timbre 4, con Claudio Tolcachir. La actuación es una sensación tremenda y me gusta experimentarla. Me costó salir de mi zona de confort en mi casa y venir. Jugaba al rugby, mis amigos están allá. Vivía con mi familia. Todo solucionado", relató.

El joven, de 18 años, habló con mucho amor de su abuelo. "Me hubiese gustado hacer de mi abuelo en la serie, pero no quedé por la edad. Sé que va a haber otras oportunidades de hacerlo a él, por ejemplo en la película de Susana Giménez. No me crié escuchando cosas malas de mi abuelo. Mi mamá alaba a su papá, y lo recuerda como un buen padre", explicó.

Monzón confesó que en su casa se habla poco del femicidio de Alicia Muñiz. "Mucho no se toca el tema porque es abrir una nueva herida para mi mamá. Yo me quedo con la realidad que viví: una familia llena de amor. Mi mamá tiene buena relación con Maxi Monzón, el hijo de Alicia. Sé que se vivieron momentos difíciles como familia", respondió.

"Vi el documental de Space para promocionar la serie y mi abuelo vivía bajo cuatro chapas. Pasó mucha hambre y peleaba para comer, al principio. Hay que ponerse en el lugar de ellos, eran marginales, con una crianza diferente a la nuestra. Sé que nada justifica la violencia. Son temas que pasaron en mi familia pero no cargo con la culpa del apellido", señaló.

Finalmente, Moria Casán contó que a Agustín le gusta la actriz Flor Vigna pero que no la conoce aún. "Me parece buena onda. Traspasaríamos la pantalla", arriesgó él, muy confiado.