Alejandra Majluf: "Los actores acá estamos ninguneados"

Con una larga trayectoria en el medio, Alejandra Majluf se hizo popular con el personaje de "La colada" en Fax, el recordado programa que Nicolás Repetto condujo a comienzos de los 90. Esta tarde, la actriz estuvo en Confrontados y contó que no está pasando un buen momento. "Mi mamá se murió hace un mes y medio en mis brazos: de repente le faltó el aire, la ambulancia no llegó y se murió. Y mi papá se está muriendo, está en las últimas, internado en el Churruca, porque es comisario general de bomberos", relató.

Aunque actualmente está de gira con la obra Tengamos el sexo en paz, Majluf se refirió a su mala situación laboral y económica. "Lo económico está complicado para todos. En España, donde viví muchos años, el dinero no es un problema. En mis planes está irme a España; siento que me quieren mucho, en menos años allá logré muchas más cosas. Y no hablo de lo económico", dijo.

El drama de Majluf - Fuente: el nueve 02:57

Video

"Los actores acá estamos ninguneados. Yo doy clases de teatro y ese es mi kioskito. Tuve productoras pero perdí todo de un día para el otro, por problemas financieros. Un día vendí todo y nos fuimos con mi hija Ema a vivir al campo, a Exaltación de la Cruz", indicó la actriz.

Humorista de profesión, Majluf explicó que tiene tendencia a la depresión. "En el 2017 estuve tirada en la cama, con depresión. Hice mucho trabajo interno para salir. Y ya había tenido ataques de pánico. Un día llamé a mi papá para desearle feliz cumpleaños y me dijo que era una fracasada, porque había perdido todo lo material. Todo tiene que ver con la exigencia", relató. "Pero aprendí que la vida es aquí y ahora".