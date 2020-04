La diputada santafecina Amalia Granata manifestó su preocupación por la excarcelación de detenidos: "Estoy con una paranoia tremenda" Fuente: Archivo

"Me genera una sensación de tristeza todo lo que está pasando. Más allá de mi función como diputada, soy una ciudadana. Las personas en riesgo somos nosotros, con los presos en las calles", aseguró Amalia Granata esta mañana, al referirse a la excarcelación de varios detenidos mayores de 70 años o con de enfermedades preexistentes para protegerlos de la pandemia de coronavirus .

"Todas las noches estoy con una paranoia tremenda y reviso una y otra vez si están todas las ventanas y puertas están cerradas. Tengo miedo de que se metan en mi casa. ¿Por qué tengo que vivir con miedo? Me imagino las víctimas que tienen a sus violadores de vecinos", señaló la mediática devenida en diputada provincial en Santa Fe, en diálogo con Los ángeles de la mañana . "Siento vergüenza como argentina. Acá hay responsabilidad del Estado. Ningún gobierno se ocupó de las cárceles. Debería juntarse el gabinete y armar un plan para estas personas, ya que corren peligro sus vidas. Pueden armar cárceles en otro lugar por esta cuarentena, pero que sigan presos porque corremos peligro los ciudadanos".

"Esto empezó cuando liberaron a [el vicepresidente Amado] Boudou. En la cárcel son todos delincuentes iguales y claro, ahora todos quieren salir. Encima ahora les pusieron celulares y se están organizando motines, huelgas de hambre", advirtió Granata.

La cuarentena, el Ogro Fabiani y Gran Hermano Famosos

La exmodelo también habló de sus rutinas diarias en tiempos de pandemia. "Soy la única que sale de casa. Mañana voy a Santa Fe porque tengo sesión. Y ya hicimos una la semana pasada, en un teatro, y tenía al otro diputado a cuatro butacas. Y lo hicimos perfecto. Se puede sesionar y se puede trabajar. Es voluntad política", aseguró.

Mamá de Uma y Rocco, Amalia contó: "Ya no sabemos a qué jugar ni cómo entretener a Rocco. Uma tiene clases todos los días de 8 a 16.30 y solamente sale de su habitación para almorzar. A Rocco le compramos una cama elástica. Somos padres y maestros jardineros. Cumplimos con todos los recaudos como ciudadanos y acatamos las reglas, por eso ver que liberan a los presos realmente da miedo. Ni en mi propia casa me siento segura. No soy de las que piensa que esa gente tenga que morirse hacinada en la cárcel, pero que cumplan su condena en forma digna. No entiendo por qué las chicas del Colectivo de Actrices, que están tan obsesionadas con el aborto legal, no se ocupan de los violadores. Entiendo que son afines a este Gobierno y le echan la culpa solamente al juez, pero acá hay un Estado también".

Granta, que durante algunos años estuvo en pareja con el futbolista Fabián "el Ogro" Fabiani, habló también sobre su vida de botinera: "Mi mundo era muy diferente al suyo y los polos opuestos se atraen. Pero no pudimos sostener esta atracción. Soy muy libre y los futbolistas son muy machistas. Vivía sometida. Por eso decidí separarme. Me acuerdo una vez que íbamos a cenar a un restaurante en el que comíamos gratis por el club en el que jugaba, y me puse un pantalón blanco. Me dijo de todo, que era una prostituta que quería que sus compañeros me miraran. Fue tanto el lío que me lo saqué. Otra vez fuimos a un cumpleaños y yo me maquillé. ¡Para qué! Me tuve que sacar el maquillaje. Fueron muchas pequeñas cosas que ya no aguanté". Y enseguida agregó que otra expareja suya, el economista Martín Redrado, le pedía que usara tacos aguja: "Yo los odio, pero me los ponía".

Con ganas de recordar tiempos pasados, Amalia también rememoró su paso por Gran Hermano: Famosos , donde se habló mucho de ella por haber orinado en el césped del jardín. "Eso tiene una historia detrás porque yo no puedo aguantar las ganas de hacer pis. Y cuando fui al baño, estaba ocupado. Ese chico estaba haciendo 'lo segundo' y yo no quería hacer pis después de eso. Me pareció más higiénico ir al pasto", explicó.