La exmodelo se mostró avergonzada por los audios que se filtraron, en los que se refería al casamiento de Eduardo Constantini y Elina Hernández

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de febrero de 2020 • 02:07

Mucho se habla de la boda del empresario Eduardo Constantini y la modelo Elina Hernández y de los 43 años de diferencia que tienen. Y los audios de Anamá Ferreira que se filtraronle echan más condimentos al asunto. "Es lo que todos decían y yo me fui de boca y lo puse en palabras. Hablé en un grupo de WhatsApp de confianza, donde están otras tres modelos. Me traicionaron y ya salí del grupo. Me duele el corazón", contó la modelo en el programa del cual es panelista en Net TV, Tarde pero temprano.

"Estoy mal, no dormí en toda la noche. Estuve pensando y hablé de más. Saqué un comunicado esta mañana porque me siento avergonzada de haber hecho estos comentarios porque no es mi estilo ni me manera de ser. Hice un comentario en privado con un grupo de amigas. Todas comentaban el casamiento. Empecé a elucubrar, cómo se casó tan rápido. Me la banco porque lo dije y le pongo el pecho a las balas. Estábamos hablando en amistad y ahora no puedo escuchar esos audios. Estaba chusmeando después de un casamiento. Hablé en privado y la privacidad es algo que hay que respetar. Siento que no me respetaron. Me traicionaron", dijo Anamá, muy mortificada, casi entre lágrimas. "Nunca nadie me regaló nada, trabajo desde hace muchos años y esto que sucedió me perjudica, me desmerece. Yo trabajo en el mundo de la moda".

Anamá también le pidió disculpas públicas a Héctor Vidal Rivas y a su hija Manuela, porque dio a entender que Elina hizo algunos desfiles con él porque le había pagado. "Les pido disculpas a Vidal Rivas, y a su hija, a quien vi nacer a su hija. [Héctor Vidal Rivas] es una persona de trabajo a quien respeto mucho. Me dio trabajo a mí y a mi hija. Disculpas, perdón para vos y para Manuela. Hace 43 años que trabajo, estoy muy angustiada. Y, además, perdí tres amigas: dos de ellas me llamaron para preguntarme qué pasó. También me sugirieron que podían haberme hackeado el teléfono".

Además, la modelo contó que le mandó un audio a Elina, que está de luna de miel. "Le dije que lo lamento, que me disculpe. Todavía no me contestó". Y agregó: "Yo sé que se enojaron todos conmigo. Elina es una de las mejores modelos que tenemos. Camina muy bien, fue elegida por Jorge Ibáñez. Modela muy bien alta costura. La realidad es que me fui de boca. Hablé de más como una tarada y puse en palabras todo lo que piensan muchos".

Héctor Vidal Rivas habló en el programa y le contestó a Anamá. "No sé de dónde sacó eso. Nunca nadie me pagó nada para que ponga a alguien en mis desfiles. Los diseñadores eligen a Elina y por eso está en mis desfiles. Todos me conocen y saben que tengo una conducta intachable. No podemos dar crédito a lo que dicen los demás sin corroborar si es cierto a no. Voy a seguir con mi conducta de siempre. Está bien, te disculpo pero la próxima vez consultá antes de hablar. Elina es una muy buena modelo y consiguió su lugar trabajando. Dejemos el tema ahí", dijo.

Y Anamá le respondió: "Me diste trabajo durante todos estos años. Te pido disculpas, Héctor. Me siento muy mal. Querés mucho a mi hija. Hablé en un chat privado con modelos que vos conocés y filtraron el audio. Te quiero mucho, Héctor, y te pido perdón". Y agregó: "No estoy tratando de salvarme. Yo hablé en un chat privado y pido disculpas. Voy a averiguar quién me traicionó, cueste lo que cueste", advirtió.