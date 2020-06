Los ángeles de la mañana: Ángel De Brito y la sanción a Yanina Latorre, en vivo

Yanina Latorre fue invitada a retirarse del aire de LAM por "soplona"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2020 • 10:24

Las internas dentro de Los ángeles de la mañana no solo quedan en los pasillos sino que a veces, sin querer, salen al aire. Y eso pasó ayer con Yanina Latorre, quien tras un travesura que no le pareció atinada al conductor del ciclo, Ángel De Brito, este la invitó a retirarse del piso.

Más allá de la buena relación que los une y que el jurado de "Bailando por un sueño" se jacta de tener con sus "angelitas" y especialmente con Latorre, De Brito no dudó en invitarla a dejar su silla dentro del ciclo [por lo menos por un rato] . ¿El motivo? "Romper las reglas".

El hecho sucedió a raíz de una cuenta matemática (sí, una cuenta) que le pidió De Brito a su otra angelita Andrea Taboada, quien recibió la ayuda de Latorre, algo que el conductor consideró inaceptable.

Mientras Maite Peñoñori hacía un móvil desde una verdulería de Colegiales y contaba que el mapple de 30 huevos, costaba 250 pesos, De Brito le pidió a Taboada que le dijera cuánto valía cada uno: una sencilla regla de tres simple. Fue en ese instante en que Latorre puso su mirada aguda y le dijo que no agarrara la calculadora. No conforme con eso le pasó la respuesta en voz baja y el conductor se dio cuenta. "No... le soplan. Yanina andate. Retirate, retirate. Chau, retirate en este momento", lanzó.

Ante la sorpresa de Latorre y la pregunta al motivo de la sanción, De Brito contestó: "Por soplar., por romper las reglas, adiós. Chau Yanina". E, inclemente, les advirtió al resto de las "angelitas": "La próxima también se retiran con Yanina".