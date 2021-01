Ángel De Brito sigue aislado: “La incertidumbre de no saber qué te va a pasar es lo peor”

A raíz del positivo de Mariana Brey, Ángel De Brito y sus angelitas tuvieron que aislarse e hisoparse para descartar un posible contagio. Si bien hasta el momento todos dieron negativo, el conductor de Los ángeles de la mañana advirtió que seguirá en cuarentena durante unos días más para evitar riesgos y reveló cuál es su pasatiempo durante el encierro.

“Estoy bien, muy bien. Guardado. Te agradezco por venir a reemplazarme esta semana”, le dijo el periodista a su amiga Laurita Fernández que ni bien se enteró de la situación se hizo cargo de la conducción del programa. Y enseguida reveló cuál fue su reacción al enterarse del positivo de Mariana Brey. “Cuando me enteré dije: ‘aislémonos’. No nos morimos por no estar una semana en la tele. ¿Para qué estar exponiendo a otra gente?”, comentó.

Tras advertir que no tiene ningún síntoma, De Brito confesó cuál es la parte más difícil de este proceso. “Me siento perfecto, por suerte no tuve síntomas pero el miedo a enfermarse, a pasarla mal y la incertidumbre de no saber qué te va a pasar es lo peor”, señaló preocupado. Mientras asegura que por el momento todas sus angelitas dieron negativo, el conductor hizo una fuerte crítica. “Estuve hablando con todas mis compañeras que por suerte están bien. Lo que descubrí nuevamente es la cantidad de desinformación que tenemos todos y eso es lo que contribuye más al contagio (...) Me parece que hay algo que no logramos comunicar bien”, reflexionó.

Minutos después, el periodista reveló cómo está aprovechando su tiempo durante estos días de aislamiento. “Estoy encerrado. A mí particularmente me encanta porque no estoy nunca en casa, así que me pasé cuatro o cinco días haciendo cosas, ordenando, tirando, vaciando placards”, expresó al tiempo que aclaró que la cocina no es lo suyo y está alimentándose gracias a unas viandas muy ricas por delivery.

