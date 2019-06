Trauman aparece en el conventillo y Anna desaparece Crédito: Prensa ElTrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2019 • 22:41

Aldo (Gonzalo Heredia) le pide a Ramón (Julián Kartún) que, en su falso rol de rabino, convenza a Trauman (Fernán Mirás) de "no tocar" a Raquel (China Suárez). El proxeneta, en tanto, le dice a la Polaca que le gustó verla contenta en su salida al cine y le propone que se muden juntos. Ella acepta y le hace creer que la propuesta la pone feliz.

Celosa por la salida al cine de Raquel y Trauman, Ivonne (Andrea Frigerio) ataca a la muchacha e intenta ponerla en contra de sus compañeras. Edith (Anita Pauls) es la única que manifiesta su enojo ante la nueva situación, pero Helga (Daryna Butryk) y Dina (Luli Torn) entienden que está obligada a seguirle el juego.

David (Gastón Cocchiarale), en tanto, le cuenta a su esposa, Sara (Florencia Dyszel), que apareció en el templo un bebé para adoptar. Anna (Candela Vetrano) los escucha y, recordando su pérdida, vuelve a caer en una profunda tristeza. Y cuando todos están festejando la noticia, aparece Trauman en el conventillo.

"Quiero hablar con todos. Me parece bien que estén enojados y me divierte que tengan miedo. Básicamente, quería pedirles perdón. Conocí un rabino que me habló y me hizo pensar. Quería ofrecer mis disculpas. Perdón, Anna", llega a decir. Y mientras Córdoba (Diego Domínguez) intenta sacarlo a las patadas, Serafina (Julia Calvo) intercede y lo echa a escobazos.

En medio del alboroto, Anna desaparece. Quien la encuentra, en medio de un ataque de angustia, es Córdoba y se queda con ella consolándola. El bebé finalmente llega al conventillo, pero Sara se niega a tenerlo en brazos.

Lucía (Delfina Chaves) y Bruno (Albert Baró) vuelven a encontrarse en la puerta de la librería y siguen con su ida y vuelta de ironías. Ella le termina aconsejando que se busque "una distracción", una mujer opuesta a ella.

Quizá empujado por ese consejo, el muchacho español decide dar otro paso en su relación con Francisca (Malena Sánchez) . Ella se enoja con la situación y le pide que sigan siendo amigos. "Yo no quiero ser la segunda de nadie", le dice.

Más tarde, todos coinciden en una reunión de comerciantes de la cuadra en la que todos se quejan de que ahora hay que pagar más por protección. Allí Lucía se entera de que a quien hay que pagarle es a su marido, Torcuato (Benjamín Vicuña). Los comerciantes, entonces, le piden que interceda para que les baje las tasas y ella se compromete a hacerlo.

En su casa, Torcuato encuentra todo desordenado e intenta entender qué fue lo que pasó con sus cosas. Al revisar una de sus piernas ortopédicas se encuentra con que falta el acta falsa de la sesión de bienes de Bruno. Sin ese papel, no puede fundamentar su riqueza ni hacer uso de ella. En ese momento llega Lucìa y le cuenta lo que acababa de ocurrir, pero él la convence de que no se meta.

Al día siguiente, Torcuato manda a sus matones a destrozar los negocios y les prohíbe a los comerciantes volver a hablar con su esposa.

En la cárcel, Gabriel (Federico Salles) recibe a su madre, Libertad (Virginia Innocenti), y entra en una crisis nerviosa. Su madre, entonces, le aclara que su hermana sigue sin atenderla y que Torcuato no piensa hacer nada por él para que Lucía no sospeche que él tiene responsabilidad, también, en la muerte de Julia. Entonces, Gabriel decide llamar a la casa de los Ferreyra y pide hablar con Aldo. Y, a pesar del pedido expreso de Alicia (Mercedes Funes) de que no lo atienda, él acepta la llamada. Morel llega a decirle que tiene algo para decirle, pero Alicia, nerviosa, corta el teléfono.

Un rato después es la misma Alicia quien va a visitarlo a la cárcel. "Sacame de acá", le exige el muchacho, y amenaza con contarle a todos que ellos estuvieron juntos y que el bebé que está esperando es de él. A la noche, la mujer le cuenta lo sucedido a su hermano. "Si no lo sacás de la cárcel vos, lo saco yo, porque no quiero que me arruine mi matrimonio", lo amenaza. Escondido, Alí (Ariel Pérez de María) los escucha.