Momento de decisiones para Bruno (Albert Baró) en Argentina, tierra de amor y venganza. Mientras continúa su plan para vengarse de Ferreyra (Benjamín Vicuña) y demostrar que no es un asesino, su relación con Francesca (Malena Sánchez) se torna cada vez más estrecha: "Cuando termine todo esto podremos vivir en paz, y luego nos casaremos. Aunque Lucía sepa toda la verdad nada va a cambiar entre nosotros. El pasado, pasado está".

Al mismo tiempo, Lucía ve cómo su hermana Lidia (Minerva Casero) comienza a despertar. Ella es la única que puede contar lo que realmente pasó. El que tiene dudas sobre la historia es Gallo (Matías Mayer), que no duda en tratar de abrirle los ojos: "Usted nunca pensó que quizás Bruno no sea el culpable, que todo esto sea un error. ¿Por qué Bruno querría matar a Lidia?, no tiene ningún sentido. Bruno enfrentó acusaciones muchísimo peores que está, y siempre peleó con armas limpias. ¿Usted realmente cree que no mataría a Torcuato pero sí a una chica de 18 años que lo adoraba? Cuando Lucía se despierte, que puede ser en cualquier momento se va a saber toda la verdad y usted se va a arrepentir".

Lucía sabe que vio las pruebas, pero no quiere creer que sea cierto, "Aunque Lidia se levante y me diga que todo es mentira, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a salir corriendo para decirle que todavía lo amo?".

Pero el tiempo se acaba, porque Bruno está dispuesto a sellar su compromiso con Francesa delante de todos: "Hagamos una ceremonia delante de todos los amigos, no valdrá en la iglesia pero sí para nosotros. Quiero que todos sepan que vamos a estar siempre juntos. Quiero decirlo delante de tu madre, de tu hermano, que todos vean y sepan quién eres para mí. Quiero pasar toda mi vida contigo, pase lo que pase ya no hay vuelta atrás. Siempre estaremos juntos".

Después de un sueño, donde se vio feliz, junto a su hermana y a su amor, Lucía fue a la cárcel en busca de respuestas, sin saber que Bruno no está allí le deja una carta. La recuperación de Lidia es lo único que puede torcer un destino de separación que parece escrito en la historia de amor de Lucía y Bruno.