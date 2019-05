Aldo se enfrenta con el hombre que dejó embarazada a su hermana, Ana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 23:51

Aldo (Gonzalo Heredia) accede a compartir el cuarto con su mujer, Alicia (Mercedes Funes), pero le deja en claro que entre ellos no va a pasar nada. A la mañana siguiente, como estaba previsto, se bate a duelo a muerte con el hombre que embarazó y abandonó a su hermana Ana (Candela Vetrano). La modalidad elegida fue el esgrima, una disciplina que claramente él no maneja.

Luego de recibir varias heridas logra tomar el control de la pelea y consigue que su arrogante contrincante caiga al piso, le corta la cara con su espada y da por terminado el duelo.

Mientras tanto, Lucía (Delfina Chaves) y Bruno (Albert Baró) parecen haber dejado atrás su pasado de incertidumbre: él le propuso matrimonio y la familia de ella -salvo su madre, Libertad (Virginia Innocenti), claro- parecen estar dispuestos a aceptar al muchacho español. Sin embargo, el destino les tiene preparada una nueva prueba.

Bruno, en tanto, se entera de cuál fue el destino de Julia, su hermana y quién fue el que la golpeó hasta morir: Gabriel Morel (Federico Salles), el hermano de Lucía. Los policías también le informan que mientras estuvo detenido y antes de que Torcuato (Benjamín Vicuña) arreglara la situación, Libertad y Lucía fueron a visitarlo. El muchacho entiende, entonces, que su novia fue cómplice del asesino.

A pesar de que Francesca (Malena Sánchez) intenta disuadirlo, Bruno va a buscar al asesino de Julia. "Me equivoqué con usted, Pensé que era una mujer distinta. No quiero volver a verla. Lo del casamiento fue un error. Vuelva con Torcuato y Alicia que es donde usted y su familia pertenecen", le dice a la muchacha, que no logra entender el motivo de su enojo.

El padre de Lucia (Guillermo Arengo) se descompensa nuevamente y Ferreira vuelve a hacerse cargo de pagarle al médico.

El "conde" Palaviccini consigue engañar a Torcuato y se hace de su dinero a cambio de la adquisición de un terreno donde tiene pensado construir astilleros. Para concretar su nuevo negocio, contrae una deuda millonaria.

Al concurrir al lugar, un parroquiano le asegura que esos terrenos son fiscales y que no pueden ser vendidos. Cuando acude al hotel en el que supuestamente está alojado su socio, se encuentra con que no se encuentra allí, pero que le dejó un sobre a su nombre. Adentro hay una perinola con un texto inequívoco: "pierde todo".