Lucía y Torcuato enfrentan las primeras fisuras de su matrimonio Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza ElTrece

3 de julio de 2019 • 23:41

Con la decisión de dejar a Bruno (Albert Baró) en el pasado, Lucía ( Delfina Chaves ) apuesta todo a hacer que funcione el matrimonio con Torcuato ( Benjamín Vicuña ). La joven no quiere tener más contacto con el español, y entiende que la única forma de lograr eso es comprometiéndose aún más con su marido. Por ese motivo y cuando todo está preparado, ellos finalmente pasan su primera noche juntos, pero los resultados no son los esperados.

Mientras Bruno sigue acercándose más a Francesa (Malena Sánchez), y ambos no pueden más que protagonizar un nuevo beso, Lucía y Torcuato no logran conectar. Al día siguiente, ellos sienten que nada sucedió como lo esperaban. El villano le confiesa a Alicia ( Mercedes Funes ) que no hubo conexión de ningún tipo, que notaba a su esposa algo distraída e incluso demasiado serena. Eso lo lleva a pensar que para ella no era su primera vez. Mientras tanto, Lucía habla con su hermana y le comenta algo similar, resaltando que no fue la experiencia idealizada que siempre soñó, y que el casarse sin estar enamorada no es algo que carezca de consecuencias.

Finalmente ambos comparten un desayuno y se animan a hablar de lo sucedido. Lucía y Torcuato coinciden en que las cosas no salieron bien, y él le sugiere que ella pudo haber estado antes con otro hombre. La joven se ofende ante tal insinuación y el clima se torna absolutamente incómodo. De ese modo, todo indica que ella no tardará en ser honesta con su corazón y busque nuevamente a Bruno.

Con respecto a la banda, la felicidad los envuelve a todos cuando Ramón (Julián Kartún) finalmente logra escapar de su cautiverio. Gracias a la disimulada ayuda de su compañero, y a la complicidad de Raquel ( Eugenia Suárez ), el actor de radioteatro huye de las manos de Trauman ( Fernán Mirás ) y regresa al conventillo, para la gran alegría de Bruno, Aldo ( Gonzalo Heredia ) y el resto del grupo. Ninguno lo puede creer, pero una vez más lograron burlar a sus enemigos, y decididos a mantenerlo con vida a como dé lugar, lo envían a Nueva York con dinero y le piden que se quede allí durante un año, a salvo de cualquier peligro.

Y mientras los problemas van y vienen, Aldo y Raquel comparten una mini luna de miel. Ante la ausencia de Samuel, que recibe la inesperada visita de su esposa, la polaca se queda sola en el caserón, y aprovecha ese momento para pedirle a su novio que vaya a verla, una decisión que pondrá en peligro la seguridad ambos.