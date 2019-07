Lucía cada vez mira con mayor desconfianza a su marido Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza ElTrece

La relación de Alicia ( Mercedes Funes ) y Torcuato ( Benjamín Vicuña ) siempre fue de mucho amor, pero también de enérgicas discusiones. Si bien ella lo cuida incansablemente y siempre procura que esté bien, a veces protagonizan furiosas peleas en las que se arrojan dolorosos insultos. Y eso es lo que sucedió en el último episodio de Argentina, tierra de amor y venganza , cuando los hermanos se enfrentaron como jamás lo habían hecho en el pasado.

Luego de darle a entender que las cosas no iban bien con Lucía ( Delfina Chaves ), Torcuato estalla de bronca contra su hermana y la agrede donde más le duele. Primero le responde que ella mucho no puede hablar, teniendo en cuenta cómo andan las cosas con Aldo ( Gonzalo Heredia ), a quien no puede pagarle para que la quiera. Luego va al hueso, y le revela a los gritos que le pagó a todos los pretendientes que tuvo en el pasado para que la cortejaran. "Pan duro te decían, porque nadie te quería hincar el diente", le vocifera el villano mientras ríe cruelmente. Descubrir que nadie la cortejó genuinamente le rompe el corazón a Alicia. Sin fuerza ni para gritar, simplemente le anuncia a su hermano que prefiere tomar distancia. Inmediatamente busca refugio en el conventillo de su marido.

Llorando desesperada, entra al conventillo y sorprende a Aldo, quien rápidamente lleva a Raquel ( Eugenia Suárez ) a un cuarto contiguo. Así, logra, con lo justo, que su esposa no la vea. El hombre intenta consolar a Alicia, mientras ella, profundamente angustiada, le cuenta el apodo con el que la bautizaron otros hombres.

Mientras tanto y también en el conventillo, Lucia vuelve a reunirse con Bruno (Albert Baro) para una sesión del club de lectura. Ambos hablan de sus sentimientos, pero ella no puede resignarse a traicionar a su marido, más allá de lo mucho que siente por el joven español. Y cuando están conversando en las escaleras de lugar, Torcuato irrumpe para convencer a su hermana de regresar a casa.

Los hermanos nuevamente protagonizan una intensa discusión, y cuando Alicia llega al límite de su paciencia, le grita que es un traidor, que siempre había traicionado a todos y que incluso se lo hizo a su mejor amigo. Lucía, escondida desde las escaleras, escucha sorprendida esa acusación y lo mira a Bruno, que no sale de su asombro. Una vez que Torcuato se retira, sin lograr reconciliarse con Alicia, Lucía le pregunta a Bruno qué es lo que sabe y no le está contando, pero él solo le responde: "Pregúntele a ellos".

A la mañana siguiente, Lucía aprovecha el desayuno para interrogar a su marido, pero Torcuato encuentra una excusa para evadir el tema, aunque su esposa cada vez está más segura de que hay un oscuro secreto que debe descubrir. Poco a poco, la traición del villano comienza a salir a la luz y despierta las sospechas de la protagonista.