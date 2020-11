Karina La Princesita debutó como panelista de Los ángeles de la mañana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2020 • 13:15

Este lunes, Los ángeles de la mañana tuvo un programa movido. A la vuelta de Yanina Latorre, tras varias semanas en aislamiento por ser contacto estrecho de Covid, se sumó el debut de Karina La Princesita Tejeda como panelista en el ciclo de eltrece.

"Estoy emocionada", confesó la cantante de cumbia desde la silla de Mariana Brey, al tiempo que reveló los motivos de su incorporación al programa de chimentos. "Desde que arrancó la pandemia estoy ayudando por mes a todo mi staff de músicos. Somos 15 o 16 que me acompañan desde siempre. Por eso siempre me viene bien el trabajo, ya sea en el jurado o todos los que surgieron después. También estoy ayudando a mi familia, tengo muchos familiares de riesgo", indicó.

Y si bien durante los primeros minutos del programa no participó demasiado, la artista se sometió a las preguntas de sus compañeras sobre algunos temas de su vida personal que en el último tiempo se instalaron en el centro de la polémica. Sobre la decisión de que su hija se vaya a vivir con su madre durante la cuarentena, advirtió: "Lo sufrí un montón, pero priorizo la salud. Estamos acostumbradas a separarnos por las giras y si estuviera conmigo en casa, también se quedaría sola 5 o 6 horas".

En cuanto a su relación actual con El Polaco, padre de su hija Sol, Karina aseguró que se llevan muy bien aunque hay algunas cosas que le molestan de su ex, como por ejemplo haberse enterado de su contagio de Covid por los medios. "Le escribí a él. Antes del reproche, le pregunté si estaban bien. Y después le dije que le avise a Sol antes de que se entere por la tele, aunque ya se había enterado", señaló mientras opinó sobre las fiestas que organizó durante la cuarentena: "No me voy a poner a darle consejos de qué hacer o no en su casa, por eso también decidí que la nena se vaya a lo de mi mamá".

Una mañana de sorpresas y mucha emoción

Minutos después, La Princesita fue sorprendida por una llamada muy especial: su mamá Mónica. Emocionada por ver a su hija crecer tanto, la mujer expresó: "Está hermosa como siempre. La veo tal cual es ella y eso me gusta. Nunca sabés con qué puede salir".

Con respecto a la decisión de vivir con su nieta, reflexionó: "Estoy feliz porque tengo a mi nietita conmigo, que ya la extrañaba. Me pareció acertada la decisión porque acá estamos más resguardados. La tengo a Ailín, mi otra hija que es diabética, y a Solcito con su broncoespasmo".

Al analizar su participación en el jurado de Cantando 2020, opinó: "La veo súper bien plantada. Cada cosa que vivimos fue para crecer y aprender así que de ahí salió esta maravilla que es mi bebé, todavía la llamo así. Para mí es mi bebé y lo será siempre".

Con un pasado difícil, Karina se emocionó en vivo e hizo un mea culpa: "De más chica era malísima hija. Le llevaba la contra en todo a mi mamá. Cuando fui madre empecé a entender un montón de cosas. Yo la culpé mucho a ella y de grande entendí su esfuerzo, por qué hizo lo que hizo. De chica me daba vergüenza no tener casa, vivíamos en una habitación chiquita las dos. Ella laburaba de limpieza y vendía ropa, hacía lo que podía. Hoy entiendo que mi vieja se rompió el traste para tener eso. Mi mamá es lo más".