Así fue el regreso de 100 argentinos dicen: nuevo conductor, mucho humor y algunas respuestas escatológicas

Este lunes, 100 argentinos dicen volvió a la pantalla de eltrece. El exitoso game show -que desafía a responder de acuerdo a lo que opina la mayoría de los argentinos- regresó con nuevo conductor y una escenografía renovada. Esta temporada, José María Listorti será el encargado de llevar adelante este formato de preguntas, producido por Boxfish, que intentará liderar las tardes de la TV con mucha diversión, ingenio y humor.

“¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al primer programa de 100 argentinos dicen. ¡Qué alegría! No lo puedo creer”, dijo el flamante conductor que para este debut eligió un traje gris, camisa rosa y zapatillas. Antes de dar inicio al juego, Listorti confesó lo feliz que se siente de volver a la señal de Constitución. “Estoy re contento de estar aquí nuevamente en Canal 13, tantos recuerdos, tantos programas que hicimos acá. En este mismo estudio hicimos Este es el show con muchos de los técnicos que están acá, así que estoy re contento de volver a este canal que tanto quiero ”, remarcó quién en el último tiempo estuvo en la pantalla de elnueve.

Listorti se pone al frente de 100 argentinos dicen, un programa que fue conducido en otras temporadas por Monchi Balestra y por Darío Barassi Prensa eltrece

Tras advertir que era un placer volver con este “espectacular” formato, el conductor le habló a la audiencia: “Vamos a compartir con vos muchas tardes... ¡Ojalá sean muchas tardes!”, repitió en indirecta referencia al programa Uno de dos, que recientemente acaba de levantarse luego de estar tres meses en pantalla. Sin más preámbulos, el ex ShowMatch presentó a los participantes del día, pero no sin antes explicar las reglas de juego. “ Acá no hay respuestas correctas ni incorrectas, acá lo que vale es tratar de dilucidar cuál es la más popular, la que opinan los argentinos . Va a haber un montón de rounds donde van a competir dos familias y la que gane hoy se lleva 500 mil pesos y como tiene la posibilidad de venir cinco veces, se puede llevar dos palos y medio. ¡Una locura!”, exclamó mientras recibía a la familia Krause y a los Becerra.

¡Qué arranque el juego!

Pedro, un actor de comedia musical que por estos días se destaca sobre las tablas del Multiescena con la obra Dorian, fue el líder de los Krause; equipo que formó con su tía Lau, su prima Juana y su novio Waldo. “Yo te vi en Matilda y me encanto; ¡la rompiste toda!”, le dijo el joven a Listorti en relación a su trabajo sobre las tablas del Gran Rex el año pasado. “Bueno, tampoco sé conducir y estoy acá”, bromeó el conductor después de referirse a su gran debut en el género musical.

En el bando contrario, Sofi, una joven abogada, fue la elegida por sus colegas y compañeras de trabajo como cabeza de las Becerra. Tras contar que nunca defendió a ningún famoso, la participante fantaseó con quién le gustaría representar de ser posible y su respuesta sorprendió: “A Moria”, lanzó aunque enseguida recapacitó y advirtió que la capocómica no lo necesitaría porque “se defiende sola”.

Una vez hechas las presentaciones, arrancó el juego. “¿Qué no está bueno que te pase en tu primer día de trabajo? ”, fue la primera pregunta de la tarde. Si bien Pedro ganó en el pulsador, su respuesta no se encontraba entre las cien elegidas, por lo que Sofi tuvo la posibilidad de contestar: “Llegar tarde”, dijo con total seguridad ganando la pulseada. Coti, Gabi y Flavia (otras tres abogadas) fueron sus aliadas de la jornada para intentar ganar la competencia. “Nos conocimos trabajando juntas en un estudio”, contaron mientras hacían chistes al respecto.

“¿Si le tengo que hacer juicio a eltrece y Boxfish, ustedes me defienden?”, bromeó José María mientras las cuatro afirmaban que lo ganaban con seguridad. Una de las respuestas de las participantes fue la que ocasionó otra broma del conductor, que a lo largo de toda la tarde aprovechaba las respuestas para meter bocadillos y ejemplificar con cosas de su vida cotidiana o laboral. “Una vez un famoso conductor (que no fui yo), fue al baño y volvió con un papel higiénico colgando. No voy a decir quién fue”, recordó Listorti, entre risas.

“Tirarte un gas”, lanzó Pedro cuando las Becerra perdieron todas las chances de acertar. Asombrado por la respuesta, el conductor volvió a bromear: “Yo ahí atrás ya me tiré tres mínimo, pero nadie se dio cuenta, ¿no?”, preguntó mientras miraba al camarógrafo. Como los Krause tampoco acertaron, los puntos de la primera ronda fueron para las cuatro abogadas, obteniendo un total de 43.

El segundo round llegó con una nueva consigna: “¿Qué se compró tu vecino del edificio que a vos te molesta mucho?”. Con la opción de “un perro” los Krause ganaron el derecho de empezar a jugar en esta segunda vuelta. “¿Juana, estás tímida?” Yo sé que es muy fuerte estar al lado mío, pero relájate”, lanzó Listorti mientras la participante sonreía nerviosa. Su incomodidad se incrementó cuando el humorista le preguntó a qué se dedicaba. “Soy estudiante de la licenciatura en humanidades”, dijo la joven sorprendiendo al conductor. “Ay, todo muy humanístico, chicos, no como ellas que están todo el tiempo atrás del dinero… Abogadas carancho”, exclamó en referencia a las Becerra. “¿Y qué vendría a ser una licenciada humanística?”, preguntó sin tener idea de la carrera. Luego de que Juana le explique que abarcaba disciplinas como Filosofía, Historia, Arte y Literatura, José María redobló la apuesta: “Ah, está bien... ¿Y de qué viven, de qué trabajan? ¿Van tocando humanos por la calle?”, preguntó fiel a su estilo.

Waldo, otro actor de comedia musical, también tuvo su ida y vuelta con el conductor cuando este respondió que lo que más le molestaría que se compre un vecino es un juguete sexual. Con cara de asombro, Listorti miró a cámara e hizo de las suyas: “Yo me imagino esos que se enchufan que te aflojan los dientes... Ojo con esos, eh”, acotó mientras un productor lo retaba por cucaracha. “ Hubieran traído a otro conductor… Yo soy esto, chicos ”, retrucó hasta que se acordó que su mamá Chichita estaba mirando y le mandó un beso.

Con los Krause como ganadores, llegó la tercera pregunta. Sin embargo, antes de lanzar opciones de “¿cómo le dirías a alguien que juega mal al fútbol?” , Gabi, de las Becerra, hizo una acotación: “Hoy teníamos una audiencia y se están enterando por qué no estamos ahí. La semana que viene vamos; no hay problema”, dijo a cámara mientras Listorti volvía a sorprenderse. “Este país es joda, en vez de estar laburando está en un programa de entretenimiento”, se indignó al aire.

“Burro”, “Muerto”, “Patadura”, “Perro” fueron algunas de las respuestas correctas, sin embargo, “Queso” fue la palabra que le permitió al grupo de abogadas robarle los puntos a los Krause y posicionarse primeras en la tercera y cuarta ronda. La suerte cambió en el último juego cuando los Krause triplicaron puntaje y acertaron con la mayoría de los argentinos que contestaron: “¿Quién no te molestaría que te toque el timbre a las 3 de la mañana?”.

Al desafío del juego final se animaron Pedro y Waldo. “¿Tenemos 500 lucas, no?”, preguntó el imitador antes de que el reloj se pusiera en marcha. Sin embargo, no llegaron con el puntaje necesario para llevarse el dinero. “Acumularon 45 mil pesos, y vuelven mañana”, gritó Listorti emocionado mientras los Krause festejaban desde el atril. “Señores, primer programa de 100 argentinos dicen. ¿Se divirtieron? ¿La pasaron bien? ¿Y ustedes en casa como la pasaron? Bueno, mañana a las 4 los esperamos de nuevo por la pantalla de eltrece”, concluyó mientras se retiraba del estudio con la música del programa de fondo.

