En el Bailando por un sueño 2019, una de las participantes de mayor personalidad es Leticia Brédice. Dueña de un estilo único y de un gran sentido del humor, la actriz llegó al estudio de ShowMatch caracterizada como Madonna y dispuesta a convertirse en la reina del pop al menos durante unos minutos.

Durante una divertida previa en la que habló mitad en inglés y mitad en español, Brédice conversó con Marcelo Tinelli y divirtió al jurado no solo con sus chistes, sino también con sus amenazas de empezar a cantar. Luego de ese momento, se entregó al baile acompañado de su bailarín, Fernando Bertona, que para la ocasión se caracterizó como Maluma.

Lamentablemente para la pareja, las devoluciones no fueron las esperadas. Ángel de Brito dijo que en la previa "no entendió nada", y consideró que el video original no era muy explosivo: "Estuvo correcto. Pero quedaron en desventaja, otros eligieron algo más power. No fue nada maravilloso" (4). Carolina "Pampita" Ardohain expresó que su mirada no se alejaba demasiado de la de De Brito, y comentó: "Me parece que faltó fuerza. El truco de la capa se vio sucio, desprolijo, no tenía ni el impacto ni la sensualidad que se esperaba. Les jugó una mala pasada la elección del video" (6).

En su turno, Florencia Peña también notó que el video no tenía demasiada fuerza, aunque destacó el rol de Leticia: "Cuando bailás actuando es hermoso, tenés que poner el énfasis ahí. Me gusta cuando te crees Madonna y te plantás, me gusta que le pongas interpretación. No estuvo mal" (voto secreto). Por último, Marcelo Polino consideró que no vio a Madonna en Brédice, y sentenció: "El grupo era como una comparsa. No me gustó chicos. Un disgusto" (0).

Al momento del BAR, Carmen Barbieri sí quiso felicitar a la actriz: "Esto es lo mejor que hiciste desde que empezaste en el Bailando. Tu paso iba a tiempo con la música, y yo sí vi a Madonna. Estuvieron geniales, estuvieron divinos y frescos, les pongo un punto para arriba". Laura Fidalgo también consideró atractivo el número, y expresó: "Fue otra puesta. Por la actitud, siempre perfecta, les mantengo la nota". En el cierre, Aníbal Pachano opinó que Leticia fue "una especie de Tita Merello moderna". Y evaluó: "Empezaste bien, pero me pareció muy corto, no me terminó de matar. Punto para abajo". Con un diez en total, Brédice queda como el segundo puntaje más bajo.