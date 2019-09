Fede, Lourdes y una decisión equivocada que les costó muy caro. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

La primera pareja del Bailando 2019 del lunes fue una de las más esperadas. Lourdes Sánchez y Federico Bal -la mejor bailarina y el campeón- tenían todo para quedar bien alto en el podio del Cha Cha Pop. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Una coreografía con momentos en penumbras, el uso de maquillaje, la ropa flúo y una caída de Lourdes en un truco, dio por tierra con las aspiraciones de la pareja de pasar directamente a la siguiente ronda.

Aunque el jurado trató de suavizar la situación, las lágrimas comenzaron a correr por la mejilla de la participante mientras escuchaba las devoluciones del jurado. "Puede pasar, sos una excelente bailarina. Ya lo dijimos: ojo con la oscuridad. Me gustaba más cuando los podía ver bailar. A pesar de la caída, la vi un poco mejor a Lourdes que a Fede, pero no me convenció. No fue la noche", evaluó Ángel de Brito.

Pampita buscó consolar a la participante, que para ese momento hacía fuerza para no quebrarse aún más: "La córeo era maravillosa. Veo la cara de Lourdes y entiendo la frustración de que pase una cosa así después de haber ensayado tanto. El flúo no funciona para nada. Una pena", dijo y les puso un 4. Florencia Peña eligió ir por el mismo camino y cerrar en 5: "La propuesta estaba buenísima. Se merecen la oportunidad de hacerlo mejor". Marcelo Polino, por su parte, cerró la lista con un 1 para la creatividad del coach.

En el BAR coincidieron a grandes rasgos con sus compañeros, y mientras Flavio Mendoza les subió la nota, Laura Fidalgo la mantuvo y Anibal Pachano la bajó. Diez puntos, y una sentencia segura en la que Federico Bal competirá contra su ex Bianca Iovenitti.