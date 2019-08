Bailando por un sueño 2019: Griselda Siciliani se cayó en plena coreografía

Griselda Siciliani y un final fallido Crédito: Crédito: LaFlia

13 de agosto de 2019 • 01:29

El cuarteto es un ritmo con el que muchos participantes no saben comulgar, y aunque algunos presentan buenas ideas, su ejecución no siempre es muy sencilla. Y eso es lo que comprobó Griselda Siciliani cuando durante la noche del lunes en el Bailando por un sueño , logró el número más bajo de la ronda. Al ingresar al estudio de ShowMatch , la recibió Marcelo Tinelli y la notó con mucha energía y alegría, una presentación que poco tendría que ver con el puntaje alcanzado luego.

Luego de reclamar porque al momento de votar no le permitieron entrar con su hija Margarita, Griselda se metió de lleno en un cuarteto que tuvo un final accidentado cuando la actriz cayó y se dio un fuerte golpe en el hombro. Al momento de la devolución, Ángel de Brito dijo que Griselda poco a poco "le va tomando el feeling a la pista", y la felicitó aunque con una excepción: "Salvo el final fallido, me gustó todo" (5). Tinelli, que no había notado el accidente, le preguntó si se encontraba bien, y la participante respondió: "No siento nada, estoy acostumbrada a hacerme bolsa".

En su turno, Carolina "Pampita" Ardohain la felicitó porque se "mete mucho en los personajes", y luego expresó: "Un golpe así es una pena, venían bien, pero no se desanimen. Son cosas que pasan. Le pasa a los grandes, a todo el mundo" (voto secreto). Nacha Guevara elogió a Griselda por la espontaneidad con la que entró a la pista, pero notó que esa energía no supo cómo sostenerla en la coreo, y luego de eso "estuvo ese problemita del final, cosas que suelen pasar" (6). En el cierre, Marcelo Polino le pidió a la participante que no sufra: "Me dio sensación que faltó alegría. No los vi alegres de bailes. Y si pagás una entrada cara como cotiza Griselda, y se te cae en el final, yo quiero me de devuelvan la entrada". Cuando anunció que era un disgusto, señal del cero inminente, Siciliani se acercó y le pidió que no puntuara, pero Polino se mantuvo firme y el cero fue inevitable.

Entre puntaje y puntaje, Tinelli habló muy brevemente con Griselda sobre los resultados en las elecciones PASO, y allí la actriz expresó: "No creo que haya ballotage". Dicho eso, continuaron las devoluciones y fue el turno del BAR.

Flavio Mendoza destacó que ella "estaba bailando mucho", aunque la coreo por momentos no se entendía del todo, y debido a la caída le dio un punto para abajo. A Laura Fidalgo la coreo sí le gustó, pero notó desprolijidades en los enlaces, y consideró que a futuro tendría que incorporar menos trucos, todos motivos que la llevaron a restar un punto. Por último, Aníbal Pachano aseguró que el truco final fue un disgusto y hubo pasos "al divino botón", punto para abajo también. Con ocho en total, Griselda se convierte en el puntaje más bajo de la ronda, y va directo a la sentencia.