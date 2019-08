Marcelo Tinelli saluda a Jean Carlos, invitado de El Polaco y Noelia Marzol Crédito: Crédito: LaFlia

10 de agosto de 2019 • 00:34

Al comienzo de la semana, Ezequiel " El polaco " Cwirkaluk contó que estaba en pareja con Barby Silenzi, y ahora el famoso cantante regresó al Bailando por un sueño para presentarse junto a Noelia Marzol en el ritmo de cuarteto. Marcelo Tinelli le contó lo sorprendido que estaba por la noticia, y entre risas Marzol dijo algo similar: "Yo me enteré acá con todos ustedes". Luego el conductor le consultó si su novia iría a verlo en futuros ritmos, y el Polaco contestó que sí.

Después de esa previa, la pareja se metió de lleno en el cuarteto, para el que contaron con la presencia en vivo de Jean Carlos, quien no solo cantó "Quiéreme", sino que también se animó a bailar un fragmento de la coreografía. Una vez terminado el ritmo, el cantante saludó a Tinelli, y le dijo: "La verdad es que me gusta lo que hago. Me siento contento de estar aquí". Y cuando se preparaban para la devolución, y temiendo por los puntajes de Marcelo Polino y Ángel de Brito, Jean Carlos expresó con mucho humor: "No hay que ponerse enojado".

Como es habitual, el primero en hablar fue Ángel, que notó cosas buenas y otras no tan buenas: "Me gustó mucho la incorporación de Jean Carlos, estuvo muy bien y sumó mucho. Noelia bailaste increíble, y el Polaco... ahí, tranqui, encorvado desde el 2015. Eso no lo corrige más" (6). Carolina "Pampita" valoró "los piques que dio Noelia, siempre llegaba, y lo logró perfectamente. El Polaco estaba en su ritmo, donde más cómodo se siente". También reparó en que bailando afuera de la pista, como ellos lo hicieron en el primer tramo, a veces no se logra el efecto deseado (voto secreto).

Por su parte, Florencia Peña aseguró que Ezequiel era "un fuego", y notó que ambos pisan muy fuerte el escenario: "Me gustó que Jean Carlos bailara, la verdad están creciendo gala a gala, está creciendo la pareja. Felicitaciones" (9). En el cierre, Marcelo Polino valoró también la llegada del cantante, expresó que era un "gran profesional", y destacó a Noelia: "Trabajen sobre las posturas del Polaco, pero en general me gustó lo que vi" (5). Con veinte puntos en total, la pareja se acomoda entre lo mejor de la ronda.