Un baile para el olvido el de Pedro Alfonso y Fer Metilli Crédito: Crédito LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2019 • 01:21

Luego de un debut muy auspicioso, la pareja compuesta por Fer Metilli y Pedro Alfonso regresó al Bailando por un sueño para moverse al ritmo de los grandes éxitos de los ochenta y noventa. Y muy a tono con el look de esas décadas, ambos llegaron envueltos en jean y campera, y no dudaron en invitar a los miembros del jurado, del BAR y hasta a Marcelo Tinelli para que se vistieran como en esas épocas. Algunos de sumaron entusiasmados a la propuesta, pero otros como Ángel de Brito o Marcelo Polino prefirieron quedarse en sus lugares.

El conductor de ShowMatch sí dejó que lo vistieran como en los ochenta, y hasta se puso una peluca de lo más ochentosa. Vestido como en viejas épocas, Tinelli se sintió como en Ritmo de la noche, y junto a la pareja de concursantes practicaron el famoso pasito que tanto hacían en ese programa. Jugando a conducir nuevamente ese ciclo, Marcelo bailó con "Gomazo, súbete" y jugó a presentar a Eddie Sierra, y a dar "mil dólares de premio a los bloopers argentinos".

La comediante también cumplió su promesa de hacer un breve monólogo sobre algún tema de actualidad, y por eso decidió hablar un poco de las vacaciones de invierno, y las jornadas intensas de los niños y sus mil actividades.

Luego de bailar al ritmo de la pegadiza "Take On Me", la devolución del jurado comenzó de la mano de Ángel de Brito. El periodista fue muy severo y aseguró que no le gustó "nada, nada", luego criticó la previa por ridícula, y concluyó: "La idea estaba buena, pero no me cerró del todo" (voto secreto). Por su parte, Carolina "Pampita" Ardohain consideró que hubo recursos de más como los trucos de magia, y opinó que fue infantil: "Toda la puesta no me convenció" (6). En respuesta, Peter contó que junto a su compañera, están "en la búsqueda, en el código y el camino".

La jurado Florencia Peña no tuvo una opinión muy distinta, y si bien le gustó "la atmósfera muy ochenta", expresó que por momentos el número se quedó a mitad de camino (7). En el cierre, Marcelo Polino pidió el BAR, y sentenció: "No me gustó nada. El número me pareció muy estúpido, todo feo, un disgusto" (0).

Cuando llegó el momento del BAR, Carmen Barbieri como invitada dijo que vio a Pedro algo perdido, y que el truco no pudo ejecutarlo correctamente, motivo por el que bajó un punto. Laura Fidalgo sí vio divertido el baile, y aunque fue más piadosa, observó que Pedro se perdió y que "falto más coreo", y también restó. Por último, Aníbal Pachano solo expresó: "Esto es horrible. No sé qué estaba mirando. Se perdieron, los trucos fueron sucios", y restó también. Con diez puntos en total, Pedro y Fer van por el carril rápido hacia el duelo.