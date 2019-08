Bailando por un sueño 2019: Nico Occhiato no pudo ser Bruno Mars

Nicho Occhiato en la piel de Bruno Mars Crédito: Prensa LaFlia

Comenzó con mucha energía el ritmo de video clip en el Bailando por un sueño, y para romper el hielo se presentó Nico Occhiato, una de las promesas del certamen. Acompañado de la carismática Flor Jazmín Peña, el ex de Flor Vigna llegó caracterizado de Bruno Mars, y habló con Marcelo Tinelli sobre su presenta amoroso.

El conductor de ShowMatch lo presentó como "el galán del momento", pero Nico respondió que no se siente así "ni loco". Luego Marcelo le aconsejó que se decidiera con respecto a qué mujer cortejar, porque un día parece estar cerca de Noelia Marzol, para luego supuestamente invitar a comer a Carolina "Pampita" Ardohain. Más adelante, la gran invitada de la previa fue la abuela de Nico, que llegó con pizzetas para todos y no dudó en saludar a Pampita como si fuera una posible nieta política en potencia.

Luego del baile en el que el grupo intentó copiar la coreo del clip, llegó el momento de la devolución. Ángel de Brito se mostró poco convencido, consideró que era "muy difícil hacer a Bruno Mars", y resolvió que todo fue más "una derrota que un empate, y no me convenció para nada. Cero parecido, no me gustó" (3). Por su parte, Pampita opinó que la "alegría y la esencia estuvo", aunque destacó: "Faltó algún momento impactante. Flor podría haber hecho un súper truco, fue prolijo, pero en la mitad o en el final me faltó algo que los dejara bien arriba, no terminó de convencerme del todo" (7).

En su turno, Florencia Peña expresó que la consigna del ritmo, el de un baile que debe copiar a un video clip, es confuso porque el proyectar el clip de fondo mientras los bailarines hacen su coreo, la distrae y le impide ver el número en detalle. Por ese motivo, dijo que " le costaba darle un puntaje honesto porque no podía mirar a los dos lados", Dicho eso, aseguró que la bailarina Flor Jazmín Peña es "un fuego", pero debido a los problemas que tuvo, solo dijo que "su nota no va a ser mala" (votos secreto). Finalmente, Marcelo Polino coincidió con Peña sobre el problema de ver la coreo en movimiento, y dijo que todo fue "una ensalada", aunque destacó: "Valoro el esfuerzo, pero estuvo hasta ahí" (4).

Al momento del BAR, Flavio Mendoza aseguró que vio de manera muy clara cuando la pareja y el video clip "se empató", y sintió que a Nico le "faltó expresión, de cuerpo. Ibas bien, pero la cara estuvo muy atenta a la coreo. Nico es preferible que te equivoques, pero que le pongas cara", y mantuvo el voto. Laura Fidalgo consideró que vio todo "muy bailado, muy prolijo. Nico, tenés un avance interesante y valoro eso", y se abstuvo se subir o bajar.

Por último, Aníbal Pachano dijo que iba a "valorar el esfuerzo, porque Nico no bailó nunca y estar hiendo semejante coreografía es recontra difícil. Flor es un fuego, el equipo estuvo prolijo, punto para arriba". Con quince puntos en total, el grupo deberá esperar el voto secreto para saber si va o no al duelo.