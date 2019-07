Noelia y El Polaco regresaron al certamen Crédito: Crédito LaFlia

2 de julio de 2019

Uno de los flamantes ingresos en el Bailando por un sueño 2019, es El Polaco , que regresa a la pista más famosa de la televisión acompañado de Noelia Marzol . La pareja fue recibida por Marcelo Tinelli , y ambos charlaron con él sobre esta nueva vuelta a ShowMatch .

La primera en tomar la palabra fue Noelia, que aseguró que "el Polaco ensaya todos los días". Pero no fue tanto el baile el tema de debate, sino las posibilidades de un romance entre ellos. Noelia por su parte, aseguró: "Romance no creo que haya, porque es medio quedado", ante la risa del Ezequiel que solo atinó a responder: "¿Qué querés que haga? Nos conocemos hace siete días".

El detalle no menor, y que le llamó particularmente la atención de Tinelli, es que antes de ir al programa, el cantante se dio una ducha en la casa de la madre de Marzol, un gesto que habla de la confianza que hay entre ambos. Una vez finalizada esa divertida previa, comenzó un baile por el que no recibieron el mejor de los puntajes.

Ángel de Brito les dio la bienvenida, pero expresó que la coreo no le gustó, que le resultó "básica", y agregó: "Vi que hay un montón de cosas que el Polaco podría hacer bien, y que hoy no salieron. Lo que vi en general fue desprolijidad". Noelia en su defensa dijo que él sí la rompió, pero Ángel no estuvo de acuerdo (3). Carolina "Pampita" Ardohain aseguró que faltó ensayo y que "estuvieron desprolijos los enlaces. No hubo impacto, me parece que todavía no tiene la química de equipo que tienen que tener. Me faltó mirada, más conexión, estén más atentos el uno del otro" (7).

En su turno, Florencia Peña opinó que estaban "para más", y concluyó: "Son una pareja que puede dar mucho, me gustan, y si llega a haber amor... pero bueno, hubo desprolijidades pero le pongo fe" (voto secreto). Por último, Marcelo Polino fue lapidario y luego de pedir el BAR, aseguró: "Lo que vi, me enoja. Noelia es una bomba, el Polaco un referente de la movida tropical, y lo que hicieron fue un desastre. Feo chicos, un disgusto" (0).

Al momento del BAR, Flavio Mendoza se mostró entusiasmado: "Fue una cumbia original, me gustó. Noelia estuvo bien" y puso un punto para arriba. Laura Fidalgo se sumó a los elogios, y observó: "Estuvieron re lindos de energía, me gustó mucho, yo subo un punto". La mirada del BAR generó polémica con el jurado una vez más, y Polino remarcó que no puede ser que les suban puntaje porque terminaron la coreo. Aníbal Pachano luego hizo causa común con sus compañeros y exclamó: "Para mí es punto para arriba y papelitos de colores".

En medio de los festejos, Tinelli se animó a pedir un piquito entre los participantes, pero Noelia se negó debido a la puntuación de Polino y respondió: "Con un cero no".

Con el BAR y el jurado divididos, el Polaco se despidió pero no sin antes saludar a su mamá y presentarle formalmente a la madre de Noelia, que también estaba en el piso, ¿serán las mujeres futuras consuegras? Por lo pronto, la de Ezequiel solo dijo: "Parece que están cómodos".