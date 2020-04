Bake Off Argentina: una noche de tortas fallidas sin un pastelero estrella

El jurado disconforme con muchas de las tortas

Luego de una pausa de una semana, Bake Off Argentina volvió a la pantalla de Telefe. El reality repostero entregó una nueva emisión que comenzó con un desafío muy complejo. Frente a la atenta mirada de Pamela Villa, Damián Betular y Christophe Krywonis , la conductora Paula Chaves se dirigió a los participantes y les contó en qué iba a consistir la prueba técnica. Esta vez, el manjar a realizar debía ser " una torta invertida con cítricos ".

La expresión de sorpresa y nervios de todos, reflejaba las dificultades que tendrían poco después. Los consejos de los especialistas fueron claros, Betular hizo hincapié en que "el calentado del horno es fundamental" y Christophe enfatizó que "el recorte de las frutas no es un tema menor".

A lo largo de la preparación, los chefs la pasaron muy mal, y mientras Marcos se cortaba la mano y Damián sufría la falta de tiempo, Carolina se llevaba peor parte. Ella seguía muy de cerca los pasos para realizar su torta de manera muy prolija, pero un error en un cálculo de base terminó por estropear su preparación. "La saqué a destiempo" decía entre lágrimas y sin consuelo. Cuando los otros participantes notaron su angustia se acercaron para consolarla, no dudaron en darle palabras de aliento: "peleala hasta las últimas"; "eso cuando se enfríe va a quedar firme"; y "hoy ninguno está perfecto", fueron algunas de las cosas que le dijeron para intentar levantarle el ánimo. Y aunque a priori pensó que el conflicto era irreversible, Carolina decidió seguir adelante y no bajar los brazos.

Al momento de presentar los platos, el jurado fue muy severo y de las nueve tortas, Christophe dijo que solo veía presentables tres , un primer comentario que preocupó a los participantes. Bases quemadas, rellenos poco consistentes y sabores no logrados, el jurado se mostró muy sorprendido por los pobres resultados. Pero cuando llegó el momento de Carolina, la devolución terminó por no ser tan grave. "La cubierta se ve muy bien, se ven bien los colores" dijo Pamela. Y Betular agregó: "Es la que tiene mejor cubierta, no hay ni un pedazo de masa". Sin embargo, en una vereda opuesta, Christophe remató: "Bueno, tampoco es wow" . Esa opinión mortificó a Carolina, que en el balance final quedó en el quinto lugar de nueve.

La segunda prueba consistió en elaborar 21 galletas danesas , divididas en tres sabores. Muy confiada en su habilidad, en este desafío Carolina contó que iba a hacerlas de vainilla con mermelada de zanahoria, de nuez y chocolate, y otras de café. Al momento de presentar su elaboración, el jurado consideró que el resultado de este segundo desafío fue muy superior al del primero. Pamela la hizo asustar a Carolina cuando le dijo: "Tus galletitas no me gustaron, me encantaron . Me cerró perfectamente esta caja de galletitas". Por su parte, Damián agregó: "Hay tres sabores, hay tres ideas. Acá hay una lata danesa tucumana".

De esa manera, Carolina logró reivindicar su posición en una noche particular, que cerró sus puertas sin ningún pastelero estrella, y en la que Gerardo perdió su lugar en el reality.