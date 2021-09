Bake Off Argentina: accidentes, roces y retos en el primer desafío grupal

En el cuarto programa de la tercera temporada de Bake Off Argentina, los aspirantes al mejor pastelero del país enfrentaron el primer desafío por equipos. En esta ocasión debieron preparar postres típicos de un bodegón: arroz con leche, vigilante, mousse de chocolate, budín de pan, panqueques, sopa inglesa y flan, pero reversionados.

El único que no se mostró feliz por tener que trabajar en equipo fue Hernán, el ganador de los dos primeros desafíos. “Soy muy obsesivo con los detalles”, adelantó el arquitecto. La división en grupos se estableció de acuerdo a sus ubicaciones, pero todavía faltaba un detalle: ponerse de acuerdo para ver quién se haría cargo de cada postre. Carlos, en principio, decidió que Hernán se hiciera cargo del vigilante, aunque él hubiese preferido otra preparación. A su vez, Ximena quería realizar el arroz con leche, pero quien ganó la pulseada fue Facundo.

Como viene ocurriendo desde el primer programa, los retos y los accidentes no faltaron: a Kalia se le cortó la mousse de chocolate, y tuvo que empezar de nuevo. Gino recibió un llamado de atención de Damián Betular y Dolli Irigoyen, por dejar en el piso la batidora.

A Hernán se le quemaron las batatas. Por eso, le pidió a Gabriel -el miembro del otro equipo que estaba realizando su misma preparación- que le prestara una. Y aunque se escuchó a Kalia negándose a su pedido, el taxista accedió a ayudarlo. Un pedazo de esa misma batata casi da de lleno en la cara de Pamela Villar, cuando la jueza se acercó a la isla del concursante mientras cortaba el tubérculo.

Gisela, a su vez, tuvo problemas con la temperatura del abatidor, pero Betular decidió inutilizarlo, para que los demás no lo abrieran y pudiera llegar a hacerse el helado que la aspirante estaba preparando.

Pasado el tiempo establecido, llegó el momento de la degustación. La primera en pasar fue Paula, que reversionó el flan. Al probar su preparación, Betular indicó que estaba rico y que la idea era maravillosa, pero notó una textura granulada. Villar, a su vez, ponderó la idea y el sabor, pero pidió más equilibrio entre los sabores. “Excelente la reversión”, agregó Irigoyen. Y coincidió que la textura del flan era extraña.

Luego llegó el turno de Belén, que realizó un budín de pan. “Me gusta mucho. Está suave, se siente la naranja y está cremoso. Hubiese puesto el praliné rallado”, recomendó Villar. E Irigoyen estuvo de acuerdo, pero consideró que el postre era “celestial”.

El tercero en pasar al frente fue Gianluca, que realizó una “lasagna” de panqueques. “Realmente es un postre bien logrado. La masa del panqueque está un poquito pesada, pero está buenísimo”, indicó Irigoyen. “Quedó muy prolijo, pero me hubiera gustado un poco más de dulce de leche”, sumó Villar. “Es perfecto”, cerró Betular.

Del otro equipo el primero en pasar fue Facundo. “¿Cómo hiciste el arroz con leche?”, quiso saber Betular tras probar la preparación. Y le explicó que la gelatina y el almidón hicieron que tuviera una textura rara. “Conceptualmente está muy bien, pero la textura no funcionó”, coincidió Dolli.

Celeste fue una de las más elogiadas de la noche. “Me encanta tu postre. Me parece riquísimo, balanceado”, festejó Villar. “¡Aquí hay sopa inglesa! Está maravilloso y muy rico”, expresó, a su vez, Irigoyen. “Esto compensa todo lo anterior. La idea es lúdica, es divertido y las texturas están muy bien. No tiene ni una falla”, cerró Betular.

Carlos presentó luego sus trufas de flan, pero no cosechó tantos elogios como su compañera. “Me ilusioné con encontrarme un corazón de flan y no está. Está muy rica la crema de dulce de leche, está sutil, delicado, pero no me recuerda al flan”, se desencantó Irigoyen. “Recién en la de coco sentí el gustó a flan”, se quejó Pamela.

La reversión de vigilante de Gabriel corrió mejor suerte: “La batata está muy rica, el praliné también, la porción es muy grande, pero el sabor del queso y del dulce está. Está logrado. Cuidado con los tamaños”, recomendó Betular. “Hubiera puesto cantidades iguales de queso y dulce. Me gustaron las texturas”, señaló Villar.

Silvina presentó su mousse de chocolate, pero Pamela le cuestionó el concepto. “Está delicioso, pero, ¿dónde encontrás la reversión?”, quiso saber. “En el agregado de sal”, justificó la aspirante. “Tengo peleas internas fuertes. La idea era un domo, y ahí hubiera estado la reversión. Están los sabores, pero falló el frío”, se quejó Betular.

Gisela pasó al frente creyendo que su preparación era demasiado dulce. Y no se equivocó: “Hay sabor a arroz con leche, pero está demasiado dulce. Fue un buen intento, pero se quedó con la mitad”, afirmó Dolli. Y Pamela agregó: “Me gusta la consistencia. Ojo con el azúcar. Piensen en la receta. La idea estuvo buena, pero no salió”.

Hernán, como siempre, llegó muy confiado. “La idea es brillante y tenés un buen dominio de la manga. Las batatitas que están arriba las hubiera puesto sin el dorado, que está un poco amargo. Buena decoración y buena idea, pero la batata está tibia” le indicó Betular. “Ahora que lo veo, yo hubiese hecho una cama de batata sola y otra de batata y chocolate, pero la idea y la realización están muy bien”, sumó Irigoyen.

Gino también pasó con confianza, pero tuvo el mismo problema que Gisela. “La idea no es mala, pero quedó muy dulce. Antes de empezar a armar pensá y probá”, le recomendó Pamela. “No es reversión, no es budín de pan, no sé qué es”, señaló Betular.

Emiliano no estaba seguro de la presentación de su postre, pero sí del sabor. “Una delicia, es un terciopelo. La idea de la pera y el toque de la naranja coronan esta sopa inglesa”, lo felicitó Irigoyen. “Está deliciosa y la crema acompañan las texturas. Solo me falta un poco más de alcohol”, agregó Pamela.

Ximena reversionó los panqueques y también tuvo el mismo inconveniente que uno de sus compañeros. “Jugaste con la masa, está aireada. Con la pastilla del cremoso, te pasaste con la gelatina; es más gomoso que cremoso”, observó Betular.

La última fue Kalia, que realizó una mousse que presentó con astucia como “granizada”. Sin embargo, Villar la “desenmascaró”: “No se te fundió bien el chocolate. Eso fue lo que pasó”. Y agregó: “Se nota una textura muy rara y no está rica, pero la idea me encanta”. “Mucho trabajo en la presentación y no en la esencia. Lo fundamental no está”, sumó Irigoyen.

Tras deliberar, los jueces consideraron que el mejor equipo fue el conformado por Paula, Belén, Gianluca, Gabriel, Gino, Celeste, Kalia. Los dos mejores resultaron Celeste y Gianluca, y la pastelera fue quien se llevó los 5 minutos extra para el desafío de eliminación del domingo.